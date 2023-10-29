США отправили на Ближний Восток силы быстрого реагирования морской пехоты
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УН. Силы быстрого реагирования морской пехоты США движутся к восточной части Средиземного моря — на фоне опасений по поводу перерастания войны в Газе в региональный конфликт. Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
26-й экспедиционный корпус морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовал в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели он начал прокладывать путь к Суэцкому каналу, сообщили официальные лица.
Корабль находится в Красном море и вскоре перейдет в Восточное Средиземное море. Этот шаг приблизит подразделение морской пехоты к Ливану и Израилю.
США предупреждают своих граждан покинуть Ливан. Одной из задач подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.
Контекст
Во вторник Белый дом заявил, что было бы «безрассудно и безответственно» не планировать возможную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока, включая Израиль и Ливан. Но тогда координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал: «мы сейчас не на этапе выполнения».
Но когда Израиль расширил свою наземную кампанию в Газе, посольство США в Бейруте вновь призвало американцев «покинуть сейчас страну», предупредив, что лучшее время покинуть страну — «до кризиса».
Справка
В 2006 году во время последней войны между Израилем и Хезболлой Государственный департамент приказал эвакуировать американских граждан из Ливана. Тогда примерно за две недели было эвакуировано около 15 000 американцев.
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