Ізраїльські військові повторно закликали цивільних терміново виїхати із сектора Гази на південь
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ізраїльські військові повторно закликали цивільних терміново виїхати із сектора Гази на південь, оскільки вони переходять до наступної фази війни з палестинським терористичним угрупованням ХАМАС у Газі та розширюють свою діяльність. Про це пише The Times of Israel з посиланням на відео звернення ЦАХАЛу, передає УНН.
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Згідно з відео, опублікованим у неділю ввечері, ізраїльські військові (ЦАХАЛ) знову закликають цивільних осіб у Газі їхати на південь, оскільки наземні операції в анклаві розширюються.
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«Цивільні жителі на півночі Гази та в місті Газа повинні негайно вирушити на південь від Ваді, до безпечнішого району, де вони можуть отримати воду, їжу та ліки. Це терміново», — сказав головний речник ізраїльської армії ЦАХАЛ Даніель Хагарі.
Доповнення
Хагарі також наголосив, що гуманітарні зусилля в Газі будуть посилені в понеділок під керівництвом Єгипту та Сполучених Штатів.
Крім того, він сказав, що ХАМАС використовує цивільних як щити, залишаючись у тих самих будівлях, що й цивільні.
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