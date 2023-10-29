Израильские военные повторно призвали гражданских срочно выехать из сектора Газа на юг
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Израильские военные повторно призвали гражданских срочно выехать из сектора Газа на юг, поскольку они переходят к следующей фазе войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе и расширяют свою деятельность. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на видео обращения ЦАХАЛа, передает УНН.
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Согласно видео, опубликованному в воскресенье вечером, израильские военные (ЦАХАЛ) снова призывают гражданских лиц в Газе уезжать на юг, поскольку наземные операции в анклаве расширяются.
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«Гражданские жители на севере Газы и в городе Газа должны немедленно отправиться на юг от Вади, в более безопасный район, где они могут получить воду, еду и лекарства. Это срочно», — сказал главный представитель израильской армии ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
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Хагари также подчеркнул, что гуманитарные усилия в Газе будут усилены в понедельник под руководством Египта и Соединённых Штатов.
Кроме того, он сказал, что ХАМАС использует гражданских как щиты, оставаясь в тех же зданиях, что и гражданские.
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