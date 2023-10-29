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Израильские военные повторно призвали гражданских срочно выехать из сектора Газа на юг

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Израильские военные повторно призвали гражданских срочно выехать из сектора Газа на юг, поскольку они переходят к следующей фазе войны с палестинской террористической группировкой ХАМАС в Газе и расширяют свою деятельность. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на видео обращения ЦАХАЛа, передает УНН.

Израильские военные повторно призвали гражданских срочно выехать из сектора Газа на юг

Детали

Согласно видео, опубликованному в воскресенье вечером, израильские военные (ЦАХАЛ) снова призывают гражданских лиц в Газе уезжать на юг, поскольку наземные операции в анклаве расширяются.

Цитата

«Гражданские жители на севере Газы и в городе Газа должны немедленно отправиться на юг от Вади, в более безопасный район, где они могут получить воду, еду и лекарства. Это срочно», — сказал главный представитель израильской армии ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Дополнение

Хагари также подчеркнул, что гуманитарные усилия в Газе будут усилены в понедельник под руководством Египта и Соединённых Штатов.

Кроме того, он сказал, что ХАМАС использует гражданских как щиты, оставаясь в тех же зданиях, что и гражданские.

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