Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що війна проти ХАМАС увійшла в другу фазу з наземною операцією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у суботу, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введенням нових сухопутних сил у сектор Гази минулої ночі, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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На пресконференції в Тель-Авіві Нетаньягу заявив, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС; і повернення заручників додому».
Нетаньягу каже, що рішення розпочати наземну операцію було ухвалено одноголосно як військовим кабінетом, так і кабінетом безпеки.
«Наші командири та солдати, що борються на ворожій території, знають, що нація та національне керівництво підтримують їх», - додав він.
Нетаньягу сказав, що війська, з якими він зустрівся на полі бою, сповнені рішучості змусити ХАМАС заплатити за свої дії 7 жовтня.
Нагадаємо
Міністр оборони країни Галант вказав, що Ізраїль "перейшов до нової фази" у війні проти ХАМАС.