Ізраїль "перейшов до нової фази" у війні проти ХАМАС - міністр оборони Галант
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Ізраїль "перейшов до нової фази" у війні проти ХАМАС після того, як сухопутні війська увійшли до сектору Газа, а військові протягом ночі бомбардували терористичні об'єкти в секторі Газа, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.
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"Земля в Газі здригнулася, - цитує Галанта заяву його офісу. - Ми атакували на землі та під землею, ми атакували терористів усіх рангів, у всіх місцях. Накази військам зрозумілі: операція продовжуватиметься до нового наказу".
Він додав: "Щодо інших сфер, ми готуємося захищати ізраїльських громадян, забезпечувати їхню безпеку. Ми робимо це на півночі, у центрі та всюди".
Деталі
Заяви Галанта, вказує видання, пролунали після його зустрічі з високопосадовцями служби безпеки, включаючи голів ЦАХАЛ, загальної служби безпеки Ізраїлю ШАБАК та Моссаду. В офісі очільника Міноборони заявляють, що він виклав "напрям дій щодо основних зусиль" у війні, включаючи "військові зусилля, зусилля зі звільнення бранців, цивільні зусилля та гуманітарні зусилля".
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки, включно з ракетними ударами, з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ почав повітряні удари по угрупованню ХАМАС у секторі Гази. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою, а згодом - що йде підготовка до наземної операції у секторі Гази.