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Израиль "перешел к новой фазе" в войне против ХАМАС - министр обороны Галант

Киев • УНН

 • 195118 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль "перешел к новой фазе" в войне против ХАМАС после того, как сухопутные войска вошли в сектор Газа, а военные в течение ночи бомбили террористические объекты в секторе Газа, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Израиль "перешел к новой фазе" в войне против ХАМАС - министр обороны Галант

Цитата

"Земля в Газе содрогнулась, - цитирует Галанта заявление его офиса. - Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов всех рангов, во всех местах. Приказы войскам ясны: операция будет продолжаться до нового приказа".

Он добавил: "Что касается других сфер, мы готовимся защищать израильских граждан, обеспечивать их безопасность. Мы делаем это на севере, в центре и повсюду".

Детали

Заявления Галанта, указывает издание, прозвучали после его встречи с высокопоставленными чиновниками службы безопасности, включая глав ЦАХАЛ, общей службы безопасности Израиля ШАБАК и Моссада. В офисе главы Минобороны заявляют, что он изложил "направление действий по основным усилиям" в войне, включая "военные усилия, усилия по освобождению пленников, гражданские усилия и гуманитарные усилия".

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары, с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ начал воздушные удары по группировке ХАМАС в секторе Газа. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой, а впоследствии - что идёт подготовка к наземной операции в секторе Газы.

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