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Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС вошла во вторую фазу с наземной операцией

Киев • УНН

 • 56291 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в сектор Газа прошлой ночью, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС вошла во вторую фазу с наземной операцией

Детали

На пресс-конференции в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что военные цели Израиля понятны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС; и возвращение заложников домой».

Нетаньяху говорит, что решение начать наземную операцию было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.

«Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что нация и национальное руководство поддерживают их», - добавил он.

Нетаньяху сказал, что войска, с которыми он встретился на поле боя, полны решимости заставить ХАМАС заплатить за свои действия 7 октября.

Напомним

Министр обороны страны Галант указал, что Израиль "перешел к новой фазе" в войне против ХАМАС.

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