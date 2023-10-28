Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что война против ХАМАС вошла во вторую фазу с наземной операцией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу, что второй этап войны против ХАМАС начался с введением новых сухопутных сил в сектор Газа прошлой ночью, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
На пресс-конференции в Тель-Авиве Нетаньяху заявил, что военные цели Израиля понятны — «уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАС; и возвращение заложников домой».
Нетаньяху говорит, что решение начать наземную операцию было принято единогласно как военным кабинетом, так и кабинетом безопасности.
«Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что нация и национальное руководство поддерживают их», - добавил он.
Нетаньяху сказал, что войска, с которыми он встретился на поле боя, полны решимости заставить ХАМАС заплатить за свои действия 7 октября.
Напомним
Министр обороны страны Галант указал, что Израиль "перешел к новой фазе" в войне против ХАМАС.