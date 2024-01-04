США завдали удару по штаб-квартирі Хашед аш-Шаабі в столиці Іраку, вбивши військового командира
Київ • УНН
Удар американського безпілотника в Багдаді знищив командира воєнізованого угрупування Хашед аш-Шаабі.
США спрямувало безпілотник по багдадській штаб-квартирі воєнізованого угрупування Хашед аш-Шаабі, яке інтегровано у збройні сили Іраку. В результаті атаки загинуло кілька людей, у тому числі представники командування Хашед аш-Шаабі. Про це повідомили France24, передає УНН.
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В результаті удару США по Багдаду загинув один з командирів воєнізованого формування Хашеда аш-Шаабі, інтегрованих у збройні сили Іраку, заступник командувача операціями в Багдаді Муштак Таліб аль-Саіді.
Іракський представник служби безпеки на умовах анонімності повідомив, що безпілотник націлився на штаб матеріально-технічної підтримки Хашед аш-Шаабі. Також він додав, що в результаті удару загинуло двоє членів угрупування і поранено ще семеро.
Нагадаємо
26 грудня США завдали ударів по трьом об'єктам угруповання Хезболла в Іраку у відповідь на напад на бази військових США в Іраку та Сирії.
28 грудня Байден заявив, що повітряні удари американських військових були спрямовані на те, щоб утримати Іран і підтримувані Іраном угруповання від проведення або підтримки атак на особовий склад та об'єкти США.
У відповідь на атаку американської бази США вдарили по об’єктах Хезболли в Іраку26.12.23, 10:31 • 42578 переглядiв