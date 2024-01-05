Потенциал противостояния на Ближнем Востоке растет: США могут углубиться в конфликт, в котором действуют группировки, поддерживаемые Ираном

Сценарии, которые угрожают втягиванием США в значительно более широкий конфликт на Ближнем Востоке, становятся предметом обсуждения чиновников администрации Белого дома. Представители разведки Соединенных Штатов пытаются предсказать возможные атаки на США со стороны поддерживаемых Ираном сил, в том числе, определить места следующего удара боевиков-хуситов. Вместе с тем, США призывают Тегеран убедить своих прокси уменьшить количество нападений, но пока нет никаких признаков улучшения ситуации.

Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Согласно информации издания, чиновники администрации Байдена разрабатывают планы реагирования США на то, что, по их мнению, может перерасти из войны в Газе в более широкий, затяжной региональный конфликт. Четыре чиновника, знакомые с этим вопросом, в том числе один высокопоставленный чиновник администрации, рассказали Politico о внутренних разговорах о сценариях, которые потенциально могут втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке.

Как указывается, военные США разрабатывают планы, чтобы нанести удар поддерживаемым Ираном боевикам хуситам, которые атаковали коммерческие суда в Красном море, - как вариант, это включает удары по объектам хуситов в Йемене.

Военные рассматривают способы предвидеть и отразить возможные атаки на США со стороны поддерживаемых Ираном сил в Ираке и Сирии, а также определить места следующего удара боевиков-хуситов.

Как отмечают собеседники, Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев негласно призывали Тегеран убедить прокси-серверов уменьшить свои атаки. Но официальные лица говорят, что они не видят никаких признаков того, что группы начали уменьшать свою целевую направленность, и волнуются, что насилие будет только расти в ближайшие дни.

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Потенциал более широкого конфликта растет, заявили официальные лица, после серии противостояний в Ираке, Ливане и Иране за последние несколько дней. Отмечается, что война между Израилем и "Хамас" в Газе в действительности обострилась далеко за пределами полосы - осуществился сценарий, которого США пытались избежать в течение месяцев.

Президент США созвал состав Национальной безопасности утром на Новый год, чтобы обсудить ситуацию в Красном море и возможные дальнейшие действия, рассказывает изданию высокопоставленный чиновник администрации. Одним из результатов этой встречи стало совместное заявление, опубликованное одновременно США и дюжиной их союзников, в котором предупреждено, что хуситы столкнутся с "последствиями", если они будут продолжать "угрожать жизни" и нарушать торговые потоки в Красном море.

Другой чиновник США подчеркнул, что беспокойство администрации относительно более широкой войны в регионе не является новым - администрация Белого дома обеспокоена ростом этих угроз. После нападения в Иране в среду, официальные лица в администрации от Пентагона до Государственного департамента и разведывательных агентств начали оценивать, как Иран, или его прокси-силы на Ближнем Востоке, могут угрожать непосредственно США, а также их союзникам в регионе.

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Несмотря на то, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций является нормальным в условиях повышенной напряженности на Ближнем Востоке, тем не менее, по словам чиновников, внутри администрации есть определенная "суета" по составлению отчетов о потенциальных точках атак и возможной реакции США. На это влияет опасение, что насилие в регионе будет только расти, и в соответствии с этим, Вашингтону в конце концов придется вмешаться.

Также рассматривается вариант того, что насилие в районе Газы может распространиться на Западный берег и Ливан, поскольку ливанская "Хезболла" и Израиль уже ведут перестрелку на границе.

Эти опасения могут возрасти после убийства во вторник в Ливане одного из лидеров ХАМАС, которое, как подозревают, было совершено израильтянами; однако пока США не видят никаких признаков того, что "Хезболла" стремится к более широкой войне, резюмирует издание.

Напомним,

Пентагон официально подтвердил ликвидацию главаря поддерживаемой Ираном группировки "Харакат аль-Нуджаба" в Ираке, которая совершала нападения на американские военные объекты.

Также УНН сообщал, что Израиль не намерен устанавливать административный контроль над сектором Газа и планирует после завершения военной операции в анклаве через некоторое время передать власть местной администрации. Такой план подготовило военное руководство страны во главе с министром обороны Йоавом Галантом.