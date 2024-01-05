"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт во время мемориала генералу Сулеймани: руководители Ирана пообещали отомстить

В результате двух взрывов в среду, в Иране, во время чествования памяти генерала гвардии Касема Сулеймани, погибли 89 человек. Вице-президент Ирана сначала обвинил Израиль, однако позже ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство". Сегодня в Иране траур по жертвам бомбового нападения; во время похорон в городе Керман толпа призывала к мести.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post и Reuters.

Детали

В пятницу иранские официальные лица, во время выступления на массовых похоронах некоторых из 89 погибших во время нападения в среду, упоминая в речи террористов-смертников, также указывали на Израиль и США. При этом, днем ранее, стало известно, что ответственность за участие в теракте взяла на себя группировка "Исламское государство".

Контекст

Через четыре года после убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, в среду, 3 января, два взрывных устройства сдетонировали с разницей в 15 минут в родном городе Сулеймани - Кермане - среди людей, которые направлялись к его могиле.

На следующие сутки Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение. Двое террористов-смертников взорвали свои пояса со взрывчаткой "в большом скоплении неверных" в Кермане, написала джихадистская группировка в своем канале на платформе Telegram.

Во время нападения в среду один террорист-смертник покончил с собой, а другой атаковал через 20 минут, когда люди и спасатели пытались помочь раненым в Кермане, примерно в 820 км (510 миль) к юго-востоку от столицы Тегерана.

В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 89 человек и еще около 280 были ранены, сообщают власти в пятницу, в обновленных данных о количестве погибших. Это было самое кровавое покушение на убийство в Иране, со времен основания Исламской Республики в ходе революции 1979 г.

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Мировое осуждение теракта в Кермане и попытка "привязать" к событиям Израиль и США

Эти атаки вызвали осуждение со всего мира, даже на фоне более широкой напряженности Ирана с Западом из-за его ядерной программы.

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористическую атаку в юго-восточной иранской провинции Керман.

Папа Римский Франциск направил телеграмму соболезнования, чтобы выразить свою глубокую печаль в связи с "потерей жизни, вызванной недавними взрывами в Кермане", - сообщили в пятницу в Ватикане. Франциск "призывает на весь народ Ирана благословение Всемогущего мудрости и мира", - сообщил Ватикан.

Представители иранского режима сначала обвинили Израиль. Вице-президент Ирана Мухаммед Мохбер заявил, что "сионистский режим" пролил кровь невинных граждан. Вице-президент парламента Моджтаба Золнури также обвинил Израиль. В июле режим сообщил о ликвидации террористической ячейки, которая якобы планировала атаку на могилу Сулеймани от имени израильской секретной службы Моссад, вспоминает Neue Zürcher Zeitung. Никаких доказательств тогда не было представлено.

Подозревается "Исламское государство"

Представитель Государственного департамента США заявил в среду, что нет оснований считать, что Израиль причастен к взрывам. Хотя спецслужбы Израиля нередко совершали диверсии против представителей ядерных исследований в Иране, неизбирательное нападение на мирных жителей вряд ли устроил бы Моссад. Гораздо вероятнее, что за этим на самом деле стоит "Исламское государство", пишет WP, отмечая, что суннитская террористическая группировка известна своей ненавистью к шиитам и неизбирательными нападениями на гражданское население.

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После того, как группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, появились сомнения по поводу некоторых отличий от предыдущих заявлений, сделанных группировкой ИГ относительно других нападений на Иран, за которые она взяла ответственность. Впрочем эксперты заявили, что она выглядит настоящей и происходит от онлайн-каналов, связанных с экстремистами.

Ситуация на Ближнем Востоке все более опасна

Даже если ИГ действительно несет ответственность за нападения, они, скорее всего, еще больше усугубят и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Атаки происходят в разгар войны Израиля с палестинским ополчением ХАМАС в секторе Газа. Они также происходят всего через день после того, как высокопоставленный лидер ХАМАСа Салех аль-Арури был убит во время предполагаемого израильского авиаудара на юге столицы Ливана Бейрута.

Главнокомандующий мощного Корпуса стражей революции пообещали в пятницу отомстить за нападения, ответственность за которые взяло Исламское государство.

Мы найдем вас, где бы вы ни были - сказал командир Корпуса стражей революции генерал-майор Хоссейн Салами на похоронах в религиозном центре Имама Али в Кермане.

Наши враги видят мощь Ирана, и весь мир знает его силу и возможности. Наши силы определятся с местом и временем действий -сказал президент Ибрагим Раиси в телеобращении.

Напомним,

Сценарии, угрожающие втягиванием США в значительно более широкий конфликт на Ближнем Востоке, становятся предметом обсуждения чиновников администрации Белого дома. Представители разведки Соединенных Штатов пытаются предсказать возможные атаки на США со стороны поддерживаемых Ираном сил, в том числе, определить места следующего удара боевиков-хуситов.