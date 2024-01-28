Трое американских военных погибли из-за удара беспилотника по базе в Иордании

По меньшей мере трое американских военных погибли, два десятка получили ранения в результате воздушного удара беспилотником по американской военной базе в Иордании. Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома 28 января, передает УНН.

Детали

Прошлой ночью трое военнослужащих США были убиты, многие ранены во время атаки беспилотного самолета на наши силы, дислоцированные на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы заявил Байден.

По его словам, "хотя сбор фактов продолжается, уже точно известно, что нападение совершили радикальные группы боевиков в Сирии и Ираке, которых поддерживает Иран".

Поэтому Байден подчеркнул, что "подобные атаки не остановят Соединенные Штаты в миссии борьбы с терроризмом".

Мы привлечем всех виновных к ответственности во время и способом, который выберем подчеркнул президент США.

Имена погибших и раненых военнослужащих не разглашаются, поскольку официальные лица работают над уведомлением их семей.

Дополнение

Иордания - близкий союзник Америки. Там были расположены военные базы США. По оценкам, там обычно дислоцируется около 3000 американских военных.

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