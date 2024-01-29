Голова Пентагону зробив заяву щодо атаки на військових США поблизу кордону Йорданії та Сирії
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відплатою за напад поблизу йордансько-сирійського кордону, в результаті якого загинули 3 американських військовослужбовців, а інші отримали поранення. Остін поклав відповідальність за напад на підтримувані Іраном ополченці і заявив, що США дадуть відповідь в обраний ними час і в обраному ними місці.
Міністр оборони США Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку на військових на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пентагону, передає УНН.
Деталі
Я обурений і глибоко засмучений загибеллю трьох наших американських військовослужбовців і пораненням інших американських солдатів унаслідок нападу минулої ночі на сили США та коаліції, що були розгорнуті на ділянці на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону для роботи щодо завдання остаточної поразки ІДІЛ
При цьому глава Пентагону наголосив, що "все Міністерство оборони сумує про втрату військових".
Ополченці, підтримувані Іраном, несуть відповідальність за ці безперервні напади на американські сили, і ми відповімо на них у зручний для нас час і в зручному місці. Ми з президентом не потерпимо нападів на американські війська і вживемо всіх заходів
Контекст
У неділю, 28 січня, президент США Джо Байден повідомив, що троє американських військових загинули, значна кількість отримала поранення унаслідок повітряного удару безпілотником по американській військовій базі в Йорданії.
Голова Пентагону - партнерам по формату "Рамштайн": ми не повинні коливатися в нашій підтримці України23.01.24, 16:19 • 26483 перегляди