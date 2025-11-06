Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» и призвала запретить покупку секса

ukenru
5 ноября, 21:56
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 18:18
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
5 ноября, 17:06
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзив
5 ноября, 15:03
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 13:23
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
5 ноября, 10:32
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
На Киевщине молодой человек стрелял из пистолета и избил прохожего: его задержала полиция
Награда для Трампа? FIFA объявила о создании Премии мира
Удар по Богодухову на Харьковщине: число пострадавших возросло до пяти
Трамп заявил, что Южная Африка не должна входить в G20 и отказался ехать на саммит
В финской школе украинскую ученицу заставили петь "Калинку"
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Эксклюзив
5 ноября, 15:03
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Эксклюзив
5 ноября, 13:23
Как приготовить домашний зефир: простые рецепты и советы
Когда и как обрезать малину на зиму: советы
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Олег Синегубов
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Германия
Харьковская область
УНН Lite
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
2С5 "Гиацинт-С

Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» и призвала запретить покупку секса

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Глава Бундестага Юлия Клёкнер назвала Германию «борделем Европы» и призвала запретить покупку секса, выступая за «северную модель». Она утверждает, что проституция унижает женщин и не является обычной профессией, несмотря на ее легализацию в Германии с 2002 года.

Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» и призвала запретить покупку секса

Глава Бундестага Юлия Клёкнер назвала Германию "борделем Европы" и призвала запретить покупку секса, заявив, что проституция унижает женщин и не является обычной профессией. Она выступает за введение в ФРГ "северной модели", по которой наказывают покупателей сексуальных услуг, а не самих проституток. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Утверждать, что проституция — это обычная профессия, — абсурдно. Это унижение женщин. В конце концов, для этой "профессии" не существует школьных практик

- заявила глава Бундестага Юлия Клёкнер во время церемонии вручения награды Heroine Award в Берлине.

Она призвала запретить покупку секса и подчеркнула, что действующие законы не защищают женщин, работающих в этой сфере.

Отмечается, что в Германии проституция легализована: с 2002 года действует закон о проституции, а в 2017-м его дополнили положением о защите секс-работников.

После легализации количество секс-туристов в крупных немецких городах резко возросло, и СМИ начали называть страну "крупнейшим борделем Европы".

Официально в ФРГ зарегистрировано около 32 тысяч проституток, фактически же их — примерно 250 тысяч, большинство из которых — иностранки без немецкого гражданства

- говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что многие женщины занимаются проституцией не по собственной воле, а из-за принуждения или бедности, имеют языковые и правовые барьеры, а также ограниченный доступ к медицинской помощи и социальной поддержке.

Проституция легальна также в ряде других стран ЕС — Нидерландах, Греции, Бельгии, Венгрии, Дании и Финляндии. В то же время в Швеции, Норвегии, Исландии, Франции и Северной Ирландии действует так называемая "северная модель" — именно ее Клёкнер предлагает ввести в Германии. По этой модели наказывается покупка сексуальных услуг, но не их продажа; государство помогает женщинам, которые хотят покинуть секс-индустрию, найти другую работу.

В этом году Швеция распространила закон и на цифровое пространство: покупка сексуальных услуг онлайн, в частности на платформах OnlyFans, запрещена — за это предусмотрено до одного года тюремного заключения.

Напомним

Специальный советник Антти Кайкконена Йирка Хакала уходит в отставку. Таблоиды разоблачили, что в его квартире было снято порнографическое видео, которое было опубликовано на OnlyFans.

Новости Мира
Социальная сеть
Бундестаг
Финляндия
Исландия
Дания
Франция
Швеция
Бельгия
Норвегия
Греция
Европа
Германия
Нидерланды
Венгрия