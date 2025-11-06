Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» и призвала запретить покупку секса

Глава Бундестага Юлия Клёкнер назвала Германию "борделем Европы" и призвала запретить покупку секса, заявив, что проституция унижает женщин и не является обычной профессией. Она выступает за введение в ФРГ "северной модели", по которой наказывают покупателей сексуальных услуг, а не самих проституток. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Утверждать, что проституция — это обычная профессия, — абсурдно. Это унижение женщин. В конце концов, для этой "профессии" не существует школьных практик - заявила глава Бундестага Юлия Клёкнер во время церемонии вручения награды Heroine Award в Берлине.

Она призвала запретить покупку секса и подчеркнула, что действующие законы не защищают женщин, работающих в этой сфере.

Отмечается, что в Германии проституция легализована: с 2002 года действует закон о проституции, а в 2017-м его дополнили положением о защите секс-работников.

После легализации количество секс-туристов в крупных немецких городах резко возросло, и СМИ начали называть страну "крупнейшим борделем Европы".

Официально в ФРГ зарегистрировано около 32 тысяч проституток, фактически же их — примерно 250 тысяч, большинство из которых — иностранки без немецкого гражданства - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что многие женщины занимаются проституцией не по собственной воле, а из-за принуждения или бедности, имеют языковые и правовые барьеры, а также ограниченный доступ к медицинской помощи и социальной поддержке.

Проституция легальна также в ряде других стран ЕС — Нидерландах, Греции, Бельгии, Венгрии, Дании и Финляндии. В то же время в Швеции, Норвегии, Исландии, Франции и Северной Ирландии действует так называемая "северная модель" — именно ее Клёкнер предлагает ввести в Германии. По этой модели наказывается покупка сексуальных услуг, но не их продажа; государство помогает женщинам, которые хотят покинуть секс-индустрию, найти другую работу.

В этом году Швеция распространила закон и на цифровое пространство: покупка сексуальных услуг онлайн, в частности на платформах OnlyFans, запрещена — за это предусмотрено до одного года тюремного заключения.

