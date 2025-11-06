Голова Бундестагу назвала Німеччину "борделем Європи" та закликала заборонити купівлю сексу

Голова Бундестагу Юлія Кльокнер назвала Німеччину "борделем Європи" та закликала заборонити купівлю сексу, заявивши, що проституція принижує жінок і не є звичайною професією. Вона виступає за запровадження у ФРН "північної моделі", за якою карають покупців сексуальних послуг, а не самих повій. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Стверджувати, що проституція - це звичайна професія, - абсурдно. Це приниження жінок. Зрештою, для цієї "професії" не існує шкільних практик - заявила голова Бундестагу Юлія Кльокнер під час церемонії вручення нагороди Heroine Award у Берліні.

Вона закликала заборонити купівлю сексу та наголосила, що чинні закони не захищають жінок, які працюють у цій сфері.

Зазначається, що у Німеччині проституція легалізована: із 2002 року діє закон про проституцію, а в 2017-му його доповнили положенням про захист секс-працівників.

Після легалізації кількість секс-туристів у великих німецьких містах різко зросла, і ЗМІ почали називати країну "найбільшим борделем Європи".

Офіційно в ФРН зареєстровано близько 32 тисяч повій, фактично ж їх - приблизно 250 тисяч, більшість із яких - іноземки без німецького громадянства - йдеться у дописі.

Експерти зазначають, що багато жінок займаються проституцією не з власної волі, а через примус або бідність, мають мовні та правові бар’єри, а також обмежений доступ до медичної допомоги та соціальної підтримки.

Проституція легальна також у низці інших країн ЄС - Нідерландах, Греції, Бельгії, Угорщині, Данії та Фінляндії. Водночас у Швеції, Норвегії, Ісландії, Франції та Північній Ірландії діє так звана "північна модель" - саме її Кльокнер пропонує запровадити в Німеччині. За цією моделлю карається купівля сексуальних послуг, але не їх продаж; держава допомагає жінкам, які хочуть залишити секс-індустрію, знайти іншу роботу.

Цього року Швеція поширила закон і на цифровий простір: купівля сексуальних послуг онлайн, зокрема на платформах OnlyFans, заборонена - за це передбачено до одного року ув’язнення.

