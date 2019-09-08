Генсек ООН поздравил обмен между Украиной и Россией: надеюсь на урегулирование конфликта на Донбассе

“Генеральный секретарь приветствует обмен пленными и задержанными, который состоялся между Российской Федерацией и Украиной 7 сентября, и выражает благодарность всем тем, кто добился этого, включая президента Владимира Зеленского и президента Владимира Путина”.

Генсек ООН надеется, что этот “важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом на пути укрепления доверия между всеми, способствуя регулярном и конструктивного диалога на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины”.

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Отмечается, что Гутерриш настоятельно призвал все соответствующие стороны принять дальнейшие меры в этом же ключе для обеспечения дальнейшего продвижения мирных усилий “нормандской четверки”, Трехсторонней контактной группы, ОБСЕ и других субъектов, в том числе путем обеспечения прочного прекращения огня, облегчение гуманитарных условий вдоль линии соприкосновения и содействия прогрессу в осуществлении Минских соглашений.

Как сообщал УНН с места событий 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми между Киевом и Москвой по формуле “35 на 35”.

В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

После этого, с возвращением политзаключенных из России Украина поздравили в НАТО, ЕС, а в ОБСЕ выразили обеспокоенность возможным влиянием обмена на расследование MH17.

В частности, внешнеполитические ведомства многих стран прокомментировали возвращение политзаключенных РФ в Украине. Так, в МИД Латвии заявили, что Россия изначально не должна была брать в заложники граждан Украины. А во Франции после обмена пообещали поддержку в ближайшие недели, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это решающий шаг на пути к диалогу между странами. В свою очередь, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству страны о попытках помешать Украине передать Владимира Цемаха, который является одним сейчас главным свидетелем трагедии рейса MH17 в Россию.

К этим странам присоединились и другие, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и представители консервативной партии ФРГ, МИД Республики Чехии и другие.

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В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом в субботу очень важным шагом, а также призвала поддерживать сложившийся настрой на решение проблем.

А непосредственно после обмена, уже к концу 7-го сентября, на фоне возвращения политзаключенных Кремля в Украину президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

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