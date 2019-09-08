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Генсек ООН привітав обмін між Україною і Росією: сподіваюсь на врегулювання конфлікту на Донбасі

Генсек ООН привітав обмін між Україною і Росією: сподіваюсь на врегулювання конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Генеральний секретарь ООН Антоніу Гутерреш привітав обмін утримуваними між Україною та Росією, та заявив, що це може слугувати позитивним кроком у підвищенні довіри між сторонами. Таку заяву від імені прессекретаря Генсека ООН Стефана Дюжарріка було опубліковано на сайті Організації, інформує УНН.

“Генеральний секретар вітає обмін полоненими і затриманими, що відбувся між Російською Федерацією і Україною 7 вересня, і висловлює вдячність всім тим, хто домігся цього, включаючи президента Володимира Зеленського і президента Володимира Путіна”.

Генсек ООН сподівається, що цей “важливий гуманітарний акт міг би послужити позитивним кроком на шляху зміцнення довіри між усіма, сприяючи регулярному і конструктивного діалогу на всіх рівнях з метою прокласти шлях до остаточного врегулювання конфлікту на сході України”.

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Зазначається, що Гутерріш настійно закликав всі відповідні сторони прийняти подальші заходи в цьому ж ключі для забезпечення подальшого просування мирних зусиль “нормандської четвірки”, Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ та інших суб’єктів, в тому числі шляхом забезпечення міцного припинення вогню, полегшення гуманітарних умов уздовж лінії зіткнення і сприяння прогресу в здійсненні Мінських угод.

Як повідомляв УНН з місця подій, 7 вересня відбувся обмін утримуваними між Києвом та Москвою за формулою “35 на 35”.

До України повернулися 24 моряки, журналіст Роман Сущенко, режисер Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Микола Сізановіч.

Після цього, з поверненням політв’язнів з Росії Україну привітали у НАТО, ЄС, а в ОБСЄ висловили стурбованість можливим впливом обміну на розслідування MH17.

Зокрема, зовнішньополітичні відомства багатьох країн прокоментували повернення політв’язнів РФ в Україну. Так, у МЗС Латвії заявили, що Росія з самого початку не повинна була брати в заручники громадян України. А у Франції після обміну пообіцяли підтримку в найближчі тижні, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що це вирішальний крок на шляху до діалогу між країнами. У свою чергу, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду країни про спроби перешкодити Україні передати Володимира Цемаха, який є одним наразі найголовнішим свідком трагедії рейсу MH17 до Росії.

До цих країн приєднались й інші, зокрема канцлер Німеччини Ангела Меркель та представники консервативної партії ФРН, МЗС Республіки Чехії та інші.

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У свою чергу, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом в суботу дуже важливим кроком, а також закликала підтримувати сформований настрій на вирішення проблем.

А безпосередньо після обміну, вже під кінець 7-го вересня, на тлі повернення політв’язнів Кремля до України президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

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