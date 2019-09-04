Генсек ООН підготував доповідь про порушення прав людини в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Організація об'єднаних націй оприлюднила першу доповідь генерального секретаря Антоніу Гутерреша про порушення прав людини в анексованому Криму. Про це передає УНН із посиланням на сайт ООН, де і розміщена відповідна доповідь.
У доповіді відображені ключові аспекти порушення прав людей, зокрема права на громадянство, права на фізичну та психологічну недоторканість, право на свободу думки, совісті, переконань і релігії, а також право на свободу мирних зібрань.
"Владі Російської Федерації пропонується поважати право на мирні зібрання і зняти обмеження, введені щодо кримськотатарської громади, включаючи заборону на діяльність Меджлісу, з метою збереження її представницьких інститутів.
Крім того, владі РФ необхідно забезпечити доступність освіти українською мовою", - йдеться тексті повідомленні.
Інші рекомендовані заходи включають припинення призову жителів Криму в збройні сили РФ і відновлення майнових прав всіх колишніх власників, позбавлених права власності в результаті "націоналізації" і конфіскації, проведеної в Криму.
"Уряду України рекомендується сприяти свободі пересування між Кримом та іншими частинами України і припинення політики обмеження доступу іноземних журналістів, правозахисників, міжнародних місій з контролю за дотриманням прав людини, правозахисних неурядових організацій і інших суб'єктів громадянського суспільства в Крим", - йдеться в повідомленні.
Крім того, українській владі рекомендують розглянути питання про спрощення доступу нинішніх і колишніх жителів Криму до всіх державних послуг, що пропонуються жителям інших частин України, включаючи банківські послуги, видачу посвідчень особи, здійснення процедур соціального забезпечення та цивільної реєстрації, а також про підтримку діалогу між омбудсменами України та РФ з метою сприяння добровільному переводу затриманих українців, що містяться в Криму і Російської Федерації, до слідчих ізоляторів на території України поза Кримом.
Нагадаємо, збитки, що зазнала Україна від окупації російською Федерацією півострова Крим, перевищують 1 трильйон гривень.