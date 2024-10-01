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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек НАТО Рютте о Трампе и Харрис: очень уважаю их обоих

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 14:55  •  1652 просмотра

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Новый генсек НАТО Марк Рютте выразил уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны США. Он заявил об уважении к обоим кандидатам в президенты США - Трампу и Харрис, подчеркнув их понимание важности помощи Украине.

Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что очень уважает обоих кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалу Харрис. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Первый вопрос заключается в том, будет ли продолжаться поддержка Украины как со стороны Европы, так и со стороны США. И я абсолютно оптимистично настроен в этом отношении, потому что все, с кем я разговариваю в Америке, со стороны республиканцев, со стороны демократов, но также и здесь, в Европе, понимают, что если россия победит в Украине, если путин получит то, что он хочет, что это в конечном итоге означало бы, что наша ситуация с безопасностью находится в гораздо более сложном состоянии, что это означает, что он получит одну четверть своей территории и одну четверть своего населения дополнительно, поэтому это будет прямое влияние на оборону", - сказал Рютте.

Он отметил, что это тоже о ценностях, почему члены НАТО помогают и защищают Украину.

"Я работал с Дональдом Трампом четыре года. Я вел тесные переговоры с Камалой Харрис. Я очень уважаю их обоих. Я абсолютно убежден, что в этом вопросе они оба видят то, что нужно. И если взять, например, Трампа, то благодаря ему мы увеличили расходы на оборону. В частности, мы ускорили расходы на оборону после саммита в 2018 году, но то, что он сказал в отношении Китая, сейчас очень хорошо учитывается многими из нас. Камала Харрис является вице-президентом, а теперь и кандидатом в защиту американских ценностей. Поэтому, я думаю, со стороны США будет трудно работать, чтобы убедиться, что мы все остаемся едиными, но в конце концов я убежден, что мы все понимаем, почему это необходимо, потому что наша оборона и наши ценности поставлены на карту. здесь. Итак, это очень принципиально", - заявил Рютте.

Дополнение

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которые сформировались после того, как украинский президент помог ему избежать импичмента из-за вымогательства компромата на Джо Байдена.

Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах его команда будет работать над быстрым завершением войны в Украине. Он подчеркнул хорошие отношения с Зеленским и путиным, как преимущество для решения конфликта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
mark-ryutteМарк Рютте
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
yevropaЕвропа
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина