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Генсек НАТО Рютте про Трампа і Гарріс: дуже поважаю їх обох

Генсек НАТО Рютте про Трампа і Гарріс: дуже поважаю їх обох

Київ • УНН

 • 17024 перегляди

Новий генсек НАТО Марк Рютте висловив впевненість у продовженні підтримки України з боку США. Він заявив про повагу до обох кандидатів у президенти США - Трампа та Гарріс, підкресливши їхнє розуміння важливості допомоги Україні.

Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дуже поважає обох кандидатів в президенти США Дональда Трампа та Камалу Гарріс. Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

"Перше питання полягає в тому, чи триватиме підтримка України як з боку Європи, так і з боку США. І я абсолютно оптимістично налаштований щодо цього, тому що всі, з ким я розмовляю в Америці, з боку республіканців, з боку демократів, але також і тут, у Європі, розуміють, що якщо росія переможе в Україні, якщо путін отримає те, що він хоче, що це зрештою означало б, що наша безпекова ситуація перебуває в набагато складнішому стані, що це означає, що він отримає одну чверть своєї території та одну чверть свого населення додатково, тож це буде прямий вплив на оборону", - сказав Рютте.

Він зазначив, що це теж про цінності, чому члени НАТО допомагають і захищають Україну.

"Я працював із Дональдом Трампом чотири роки. Я вів тісні переговори з Камалою Гарріс. Я дуже поважаю їх обох. Я абсолютно переконаний, що в цьому питанні вони обидва бачать те, що потрібно. І якщо взяти, наприклад, Трампа, то завдяки йому ми збільшили витрати на оборону. Зокрема, ми прискорили витрати на оборону після саміту в 2018 році, але те, що він сказав щодо Китаю, зараз дуже добре враховується багатьма з нас. Камала Харріс є віце-президентом, а тепер і кандидатом у захист американських цінностей. Тож, я думаю, зі сторони США буде важко працювати, щоб переконатися, що ми всі залишаємося єдиними, але врешті-решт я переконаний, що ми всі розуміємо, чому це необхідно, тому що наша оборона та наші цінності поставлені на карту. тут. Отже, це дуже принципово", - заявив Рютте.

Доповнення

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що мав хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.

Дональд Трамп заявляв, що у разі перемоги на виборах його команда працюватиме над швидким завершенням війни в Україні. Він підкреслив добрі стосунки з Зеленським і путіним, як перевагу для вирішення конфлікту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
kamala-harrisКамала Гарріс
demokratychna-partiia-sshaДемократична партія (США)
mark-riutteМарк Рютте
respublikanska-partiia-sshaРеспубліканська партія (США)
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