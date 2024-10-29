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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генпрокурор Костин прибыл в Раду - нардеп

Генпрокурор Костин прибыл в Раду - нардеп

Киев  •  УНН

13:50 • 2459 просмотра

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Генпрокурор Андрей Костин пришел в Верховную Раду для отчета о своей работе. Завтра-послезавтра профильный комитет рассмотрит представление президента о его увольнении на фоне скандала с МСЭК.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин пришел в Верховную Раду. Об этом сообщил нардеп Олексиц Гончаренко, передает УНН.

«Костин пришел в Раду. Отчитывается о своей работе. Пока говорит, какой молодец, о прокурорах с инвалидностью не вспоминает», - сообщил нардеп.

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра28 октября 2024, 13:02 • 115742 просмотра

Дополнение

В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрей Костина.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.

Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.

27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.

Radio NV сообщало со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора и в украинском парламенте, что в Офисе Президента определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина