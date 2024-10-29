Генпрокурор Костин прибыл в Раду - нардеп
Киев • УНН
Генпрокурор Андрей Костин пришел в Верховную Раду для отчета о своей работе. Завтра-послезавтра профильный комитет рассмотрит представление президента о его увольнении на фоне скандала с МСЭК.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин пришел в Верховную Раду. Об этом сообщил нардеп Олексиц Гончаренко, передает УНН.
«Костин пришел в Раду. Отчитывается о своей работе. Пока говорит, какой молодец, о прокурорах с инвалидностью не вспоминает», - сообщил нардеп.
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра28 октября 2024, 13:02 • 115742 просмотра
Дополнение
В Верховную Раду Президентом Владимиром Зеленским внесено представление на увольнение Генерального прокурора Андрей Костина.
Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку, 22 октября на фоне скандала с МСЭК.
Президент Владимир Зеленский заявил после заседания СНБО относительно ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, должна быть политическая ответственность Генерального прокурора Андрея Костина.
27 июля 2022 года ВР поддержала назначение его Генеральным прокурором.
Radio NV сообщало со ссылкой на источники в Офисе Генпрокурора и в украинском парламенте, что в Офисе Президента определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина.