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Генпрокурор Костін прибув до Ради - нардеп

Київ • УНН

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Генпрокурор Андрій Костін прийшов до Верховної Ради для звіту про свою роботу. Завтра-післязавтра профільний комітет розгляне подання президента про його звільнення на тлі скандалу з МСЕК.

Генпрокурор Костін прибув до Ради - нардеп

Генеральний прокурор України Андрій Костін прийшов до Верховної Ради. Про це повідомив нардеп Олексіц Гончаренко, передає УНН.

"Костін прийшов у Раду. Звітує про свою роботу. Поки що каже, який молодець, про прокурорів з інвалідністю не згадує", - повідомив нардеп.

Профільний комітет розгляне подання про звільнення Костіна завтра-післязавтра28.10.24, 15:02 • 116471 перегляд

Доповнення

У Верховну Раду Президентом Володимиром Зеленським внесено подання на звільнення Генерального прокурора Андрій Костіна.

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку, 22 жовтня на тлі скандалу з МСЕК.

Президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, має бути політична відповідальність Генерального прокурора Андрія Костіна.

27 липня 2022 року ВР підтримала призначення його Генеральним прокурором.

Radio NV повідомляло з посиланням на джерела в Офісі Генпрокурора та в українському парламенті, що в Офісі Президента визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Генеральний прокурор України
Андрій Костін
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