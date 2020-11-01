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Генпрокуратура Германии в этом году открыла 320 новых дел в отношении исламского террора

Киев  •  УНН

 • 11614 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Угроза исламского террора остается высокой, считает генеральный прокурор Германии Петер Франк. Об этом он сказал в интервью изданию Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 1 ноября, передает УНН со ссылкой на DW.

Не стоит думать, что исламистский террор отступает, только потому, что в 2020 году в Германии не было масштабных нападений, подчеркнул Франк. Недавние трагические события во Франции показывают, что Германия и Западная Европа по-прежнему находятся в поле зрения радикальных исламистов, приводит слова Франка DW.

Так, весной в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия были задержаны уроженцы Таджикистана, предполагаемые члены ячейки террористической группировки “Исламское государство”. Немецкие следователи считают, что они планировали нападения на территории ФРГ, заявил Франк. В 2020 году Генпрокуратура завела 320 новых дел, связанных с исламистским терроризмом. По словам Франка, это меньше, чем в предыдущие годы, но этот показатель никак не отражает “качественный уровень угрозы”.

При этом генеральный прокурор ФРГ видит наибольшую угрозу для внутренней безопасности страны в террористах правого толка. По словам Франка, количество расследований, проводимых в области правого терроризма, в последние годы неуклонно растет. “Наш свободный демократический общественный строй подвергается нападениям экстремистов всех идеологий”, — подчеркнул он.

Эти слова Генпрокурора Германии прозвучали на фоне нападений исламистов в ряде французских городов и заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о исламофобии в Европе.

Так, серия атак на произошла в Ницце, Лионе, Авиньоне и Париже 29 и 30 октября. 31 октября произошел еще один приступ в Лионе, теперь был ранен православный священник. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого.

В Ницце 21-летний тунисец убил трех человек вблизи собора Нотр Дам. В других городах жертв и пострадавших удалось избежать.

Поводом для атак могли стать заявления президента Франции Эммануэля Макрона о борьбе с радикальным политическим исламизмом в стране после убийства учителя Самюэля Пати. Позже Макрон заявил, что понимает чувства мусульман из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Позже во Франции объявили максимальный уровень террористической угрозы.

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В октябре Эрдоган заявил, что Европа приближает свой конец через исламофобии. Он обвинил европейские страны в “фашистской ментальности” и лицемерии, вспомнив карикатуры на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo.

Затем президент призвал турок отказаться от французских товаров и посоветовал Макрону проверить психику.

После этого Charlie Hebdo выпустил карикатуру на Эрдогана. Рисунок с подписью “Эрдоган в личной жизни очень игривый” изображает турецкого лидера, сидящего в кресле полураздетым с открытой банкой пива и задирающим одежду официантки в хиджабе.

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