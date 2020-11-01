Генпрокуратура Германии в этом году открыла 320 новых дел в отношении исламского террора

Не стоит думать, что исламистский террор отступает, только потому, что в 2020 году в Германии не было масштабных нападений, подчеркнул Франк. Недавние трагические события во Франции показывают, что Германия и Западная Европа по-прежнему находятся в поле зрения радикальных исламистов, приводит слова Франка DW.

Так, весной в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия были задержаны уроженцы Таджикистана, предполагаемые члены ячейки террористической группировки “Исламское государство”. Немецкие следователи считают, что они планировали нападения на территории ФРГ, заявил Франк. В 2020 году Генпрокуратура завела 320 новых дел, связанных с исламистским терроризмом. По словам Франка, это меньше, чем в предыдущие годы, но этот показатель никак не отражает “качественный уровень угрозы”.

При этом генеральный прокурор ФРГ видит наибольшую угрозу для внутренней безопасности страны в террористах правого толка. По словам Франка, количество расследований, проводимых в области правого терроризма, в последние годы неуклонно растет. “Наш свободный демократический общественный строй подвергается нападениям экстремистов всех идеологий”, — подчеркнул он.