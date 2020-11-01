Генпрокуратура Німеччини цьогоріч відкрила 320 нових справ щодо ісламського терору

Так, серія атак на сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. 31 жовтня стався ще один напад в Ліоні, тепер був поранений православний священник. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного.

У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Приводом для атак могли стати заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним політичним ісламізмом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті. Пізніше Макрон заявив, що розуміє почуття мусульман через карикатури на пророка Мухаммеда.

Пізніше у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

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У жовтні Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo.

Потім президент закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку.

Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана. Малюнок з підписом “Ердоган у приватному житті дуже грайливий” зображує турецького лідера, що сидить в кріслі напівроздягненим з відкритою банкою пива і задирає одяг офіціантки в хіджабі.