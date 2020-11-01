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Генпрокуратура Німеччини цьогоріч відкрила 320 нових справ щодо ісламського терору

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Загроза ісламського терору залишається високою, вважає генеральний прокурор Німеччини Петер Франк. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 листопада, передає УНН із посиланням на DW.

Не варто думати, що ісламістський терор відступає, тільки тому, що в 2020 році в Німеччині не було масштабних нападів, підкреслив Франк. Недавні трагічні події у Франції показують, що Німеччина і Західна Європа як і раніше знаходяться в полі зору радикальних ісламістів, наводить слова Франка DW.

Так, навесні в федеральній землі Північний Рейн — Вестфалія були затримані уродженці Таджикистану, передбачувані члени осередку терористичної угруповання “Ісламська держава”. Німецькі слідчі вважають, що вони планували напади на території ФРН, заявив Франк. У 2020 році генпрокуратура завела 320 нових справ, пов’язаних з ісламістським тероризмом. За словами Франка, це менше, ніж в попередні роки, але цей показник ніяк не відображає “якісний рівень загрози”.

При цьому генеральний прокурор ФРН бачить найбільшу загрозу для внутрішньої безпеки країни в терористів правого спрямування. За словами Франка, кількість розслідувань, що проводяться в області правого тероризму, в останні роки неухильно зростає. “Наш вільний демократичний суспільний лад піддається нападам екстремістів всіх ідеологій”, — підкреслив він.

Ці слова генерального прокурору Німеччини прозвучали на тлі нападів ісламістів в низці французських міст та заяв турецького президента Реджепа Тайіпа Ердогана про ісламофобії в Європі.

Так, серія атак на сталася в Ніцці, Ліоні, Авіньйоні та Парижі 29 і 30 жовтня. 31 жовтня стався ще один напад в Ліоні, тепер був поранений православний священник. Згодом правоохоронці затримали підозрюваного.

У Ніцці 21-річний тунісець вбив трьох людей поблизу собора Нотр Дам. В інших містах жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Приводом для атак могли стати заяви президента Франції Еммануеля Макрона про боротьбу з радикальним політичним ісламізмом в країні після вбивства вчителя Самюеля Паті. Пізніше Макрон заявив, що розуміє почуття мусульман через карикатури на пророка Мухаммеда.

Пізніше у Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози.

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У жовтні Ердоган заявив, що Європа наближає свій кінець через ісламофобію. Він звинуватив європейські країни в “фашистській ментальності” і лицемірстві, згадавши карикатури на пророка Мухаммеда у французькому журналі Charlie Hebdo.

Потім президент закликав турків відмовитися від французьких товарів і порадив Макрону перевірити психіку.

Після цього Charlie Hebdo випустив карикатуру на Ердогана. Малюнок з підписом “Ердоган у приватному житті дуже грайливий” зображує турецького лідера, що сидить в кріслі напівроздягненим з відкритою банкою пива і задирає одяг офіціантки в хіджабі.

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