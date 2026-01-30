Генераторы и другая поддержка от партнеров помогают пережить дефицит электроэнергии, но не спасают энергосистему - Кудрицкий
Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что генераторы от партнеров являются временным решением. Они поддерживают работу пунктов несокрушимости, но не решают проблему дефицита электроэнергии.
Аварийная помощь от международных партнеров в виде генераторов позволяет поддерживать работу пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры, однако не решает проблемы дефицита электроэнергии в энергосистеме в целом. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.
По его словам, такая экстренная поддержка является временным решением до потепления и возобновления работы солнечных электростанций весной.
Это, по сути, аварийная помощь от наших партнеров - разного рода генераторы для пунктов несокрушимости и критической инфраструктуры. Энергосистеме это не поможет, но это позволит пережить дефицит, пока в марте не потеплеет и не начнут работать солнечные электростанции
В то же время он подчеркнул, что на следующий год Украине нужны системные решения.
Нужно защищать то, что можно защитить, и в разы интенсивнее разворачивать распределенную генерацию. Это контейнеризированные газовые станции, которые можно разместить тысячами по стране, а также ветровые, солнечные электростанции и системы накопления энергии
По словам Кудрицкого, именно такой энергетический микс должен постепенно заместить устаревшую советскую генерацию, которую Россия уничтожает обстрелами.
Экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о постоянном дефиците электроэнергии в Украине. Нехватка компенсируется импортом или усиленной работой гидроэлектростанций.