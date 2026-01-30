Генераторы и другая поддержка от партнеров помогают пережить дефицит электроэнергии, но не спасают энергосистему - Кудрицкий

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 3690 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 9496 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 12717 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18988 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27860 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34072 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40726 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64010 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34772 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.8м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 16232 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 36800 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 41731 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 29597 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 15625 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 250 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 2274 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69022 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 54758 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57151 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 748 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 6094 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 8282 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30854 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31031 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фильм

Генераторы и другая поддержка от партнеров помогают пережить дефицит электроэнергии, но не спасают энергосистему - Кудрицкий

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что генераторы от партнеров являются временным решением. Они поддерживают работу пунктов несокрушимости, но не решают проблему дефицита электроэнергии.

Генераторы и другая поддержка от партнеров помогают пережить дефицит электроэнергии, но не спасают энергосистему - Кудрицкий
Фото: t.me/svyrydenkoy

Аварийная помощь от международных партнеров в виде генераторов позволяет поддерживать работу пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры, однако не решает проблемы дефицита электроэнергии в энергосистеме в целом. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, такая экстренная поддержка является временным решением до потепления и возобновления работы солнечных электростанций весной.

Это, по сути, аварийная помощь от наших партнеров - разного рода генераторы для пунктов несокрушимости и критической инфраструктуры. Энергосистеме это не поможет, но это позволит пережить дефицит, пока в марте не потеплеет и не начнут работать солнечные электростанции

- отметил Кудрицкий.

В то же время он подчеркнул, что на следующий год Украине нужны системные решения.

Нужно защищать то, что можно защитить, и в разы интенсивнее разворачивать распределенную генерацию. Это контейнеризированные газовые станции, которые можно разместить тысячами по стране, а также ветровые, солнечные электростанции и системы накопления энергии

- пояснил он.

По словам Кудрицкого, именно такой энергетический микс должен постепенно заместить устаревшую советскую генерацию, которую Россия уничтожает обстрелами.

Напомним

Экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о постоянном дефиците электроэнергии в Украине. Нехватка компенсируется импортом или усиленной работой гидроэлектростанций.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономикаПолитика
Владимир Кудрицкий
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина