Генераторы и другая поддержка от партнеров помогают пережить дефицит электроэнергии, но не спасают энергосистему - Кудрицкий

Аварийная помощь от международных партнеров в виде генераторов позволяет поддерживать работу пунктов несокрушимости и объектов критической инфраструктуры, однако не решает проблемы дефицита электроэнергии в энергосистеме в целом. Об этом заявил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

По его словам, такая экстренная поддержка является временным решением до потепления и возобновления работы солнечных электростанций весной.

Это, по сути, аварийная помощь от наших партнеров - разного рода генераторы для пунктов несокрушимости и критической инфраструктуры. Энергосистеме это не поможет, но это позволит пережить дефицит, пока в марте не потеплеет и не начнут работать солнечные электростанции

В то же время он подчеркнул, что на следующий год Украине нужны системные решения.

Нужно защищать то, что можно защитить, и в разы интенсивнее разворачивать распределенную генерацию. Это контейнеризированные газовые станции, которые можно разместить тысячами по стране, а также ветровые, солнечные электростанции и системы накопления энергии