Генератори та інша підтримка від партнерів допомагають пережити дефіцит електроенергії, але не рятують енергосистему - Кудрицький

Ексклюзив
12:21 • 374 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 2546 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 8372 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 15048 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 24297 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 31896 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 38481 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 61041 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 45436 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 33747 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Біткоїн обвалився до двомісячного мінімуму через масовий відтік капіталу з американських ETF30 січня, 04:46 • 13324 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 33178 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 38015 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto08:38 • 26329 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 12334 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 64710 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 51104 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 53622 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 113672 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 141608 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Володимир Кудрицький
Марко Рубіо
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Дніпропетровська область
Кіровоградська область
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 2702 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 4418 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 28804 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 29069 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 51613 перегляди
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
МіГ-29

Генератори та інша підтримка від партнерів допомагають пережити дефіцит електроенергії, але не рятують енергосистему - Кудрицький

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що генератори від партнерів є тимчасовим рішенням. Вони підтримують роботу пунктів незламності, але не вирішують проблему дефіциту електроенергії.

Генератори та інша підтримка від партнерів допомагають пережити дефіцит електроенергії, але не рятують енергосистему - Кудрицький
Фото: t.me/svyrydenkoy

Аварійна допомога від міжнародних партнерів у вигляді генераторів дозволяє підтримувати роботу пунктів незламності та об'єктів критичної інфраструктури, однак не вирішує проблеми дефіциту електроенергії в енергосистемі загалом. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, така екстрена підтримка є тимчасовим рішенням до потепління та відновлення роботи сонячних електростанцій навесні.

Це, по суті, аварійна допомога від наших партнерів - різного роду генератори для пунктів незламності та критичної інфраструктури. Енергосистемі це не допоможе, але це дозволить пережити дефіцит, поки в березні не потеплішає і не почнуть працювати сонячні електростанції

- зазначив Кудрицький.

Водночас він наголосив, що на наступний рік Україні потрібні системні рішення.

Потрібно захищати те, що можна захистити, і в рази інтенсивніше розгортати розподілену генерацію. Це контейнеризовані газові станції, які можна розмістити тисячами по країні, а також вітрові, сонячні електростанції та системи накопичення енергії

- пояснив він.

За словами Кудрицького, саме такий енергетичний мікс має поступово замістити застарілу радянську генерацію, яку росія знищує обстрілами.

Нагадаємо

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив про постійний дефіцит електроенергії в Україні. Нестача компенсується імпортом або посиленою роботою гідроелектростанцій.

Андрій Тимощенков

Володимир Кудрицький
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна