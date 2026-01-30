Генератори та інша підтримка від партнерів допомагають пережити дефіцит електроенергії, але не рятують енергосистему - Кудрицький

Фото: t.me/svyrydenkoy

Аварійна допомога від міжнародних партнерів у вигляді генераторів дозволяє підтримувати роботу пунктів незламності та об’єктів критичної інфраструктури, однак не вирішує проблеми дефіциту електроенергії в енергосистемі загалом. Про це заявив ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, така екстрена підтримка є тимчасовим рішенням до потепління та відновлення роботи сонячних електростанцій навесні.

Це, по суті, аварійна допомога від наших партнерів - різного роду генератори для пунктів незламності та критичної інфраструктури. Енергосистемі це не допоможе, але це дозволить пережити дефіцит, поки в березні не потеплішає і не почнуть працювати сонячні електростанції - зазначив Кудрицький.

Водночас він наголосив, що на наступний рік Україні потрібні системні рішення.

Потрібно захищати те, що можна захистити, і в рази інтенсивніше розгортати розподілену генерацію. Це контейнеризовані газові станції, які можна розмістити тисячами по країні, а також вітрові, сонячні електростанції та системи накопичення енергії - пояснив він.

За словами Кудрицького, саме такий енергетичний мікс має поступово замістити застарілу радянську генерацію, яку росія знищує обстрілами.

Нагадаємо

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив про постійний дефіцит електроенергії в Україні. Нестача компенсується імпортом або посиленою роботою гідроелектростанцій.