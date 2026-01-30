В енергосистемі України зберігається сталий дефіцит електроенергії

В Україні існує постійний дефіцит електроенергії, який відчувається як під час відключень, так і в періоди стабільного постачання. Про це заявив ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, навіть у періоди без масових відключень система змушена компенсувати нестачу електроенергії за рахунок імпорту або посиленої роботи гідроелектростанцій.

Енергосистемі не вистачає того виробництва електроенергії, яке є всередині України. Доводиться або імпортувати електроенергію, або залучати понаднормово гідроелектростанції. Це теж ситуація дефіциту - пояснив він.

Кудрицький додав, що у 2023 році дефіцит був менш помітний для споживачів, однак фактично він нікуди не зник.

Нагадаємо

Станом на ранок 30 січня, 378 багатоповерхівок Києва залишались без тепла, більшість з них - на Троєщині. За добу на Троєщині підключено понад 150 будинків.