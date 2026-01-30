$42.850.08
Ексклюзив
10:25 • 2722 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 10652 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 19429 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 27439 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 34477 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 56281 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 42399 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 32367 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 59087 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 26639 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
В енергосистемі України зберігається сталий дефіцит електроенергії

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив про постійний дефіцит електроенергії в Україні. Нестача компенсується імпортом або посиленою роботою гідроелектростанцій.

В енергосистемі України зберігається сталий дефіцит електроенергії

В Україні існує постійний дефіцит електроенергії, який відчувається як під час відключень, так і в періоди стабільного постачання. Про це заявив ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Українському кризовому медіа-центру, передає УНН.

Деталі

За його словами, навіть у періоди без масових відключень система змушена компенсувати нестачу електроенергії за рахунок імпорту або посиленої роботи гідроелектростанцій.

Енергосистемі не вистачає того виробництва електроенергії, яке є всередині України. Доводиться або імпортувати електроенергію, або залучати понаднормово гідроелектростанції. Це теж ситуація дефіциту

- пояснив він.

Кудрицький додав, що у 2023 році дефіцит був менш помітний для споживачів, однак фактично він нікуди не зник.

Нагадаємо

Станом на ранок 30 січня, 378 багатоповерхівок Києва залишались без тепла, більшість з них - на Троєщині. За добу на Троєщині підключено понад 150 будинків.

Андрій Тимощенков

СуспільствоЕкономіка
Володимир Кудрицький
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна
Київ