В энергосистеме Украины сохраняется устойчивый дефицит электроэнергии
Киев • УНН
Экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о постоянном дефиците электроэнергии в Украине. Нехватка компенсируется импортом или усиленной работой гидроэлектростанций.
В Украине существует постоянный дефицит электроэнергии, который ощущается как во время отключений, так и в периоды стабильного снабжения. Об этом заявил экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.
Детали
По его словам, даже в периоды без массовых отключений система вынуждена компенсировать нехватку электроэнергии за счет импорта или усиленной работы гидроэлектростанций.
Энергосистеме не хватает того производства электроэнергии, которое есть внутри Украины. Приходится либо импортировать электроэнергию, либо привлекать сверхурочно гидроэлектростанции. Это тоже ситуация дефицита
Кудрицкий добавил, что в 2023 году дефицит был менее заметен для потребителей, однако фактически он никуда не исчез.
Напомним
По состоянию на утро 30 января, 378 многоэтажек Киева оставались без тепла, большинство из них - на Троещине. За сутки на Троещине подключено более 150 домов.