В энергосистеме Украины сохраняется устойчивый дефицит электроэнергии

Эксклюзив
10:25 • 2902 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 10920 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 19794 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 27803 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 34837 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 56632 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 42596 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 32467 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 59469 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 26673 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в Чечне
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТП
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 59475 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцев
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Си Цзиньпин
Кир Стармер
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Канада
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-2026
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Отопление
Золото

В энергосистеме Украины сохраняется устойчивый дефицит электроэнергии

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил о постоянном дефиците электроэнергии в Украине. Нехватка компенсируется импортом или усиленной работой гидроэлектростанций.

В Украине существует постоянный дефицит электроэнергии, который ощущается как во время отключений, так и в периоды стабильного снабжения. Об этом заявил экс-глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Украинскому кризисному медиа-центру, передает УНН.

Детали

По его словам, даже в периоды без массовых отключений система вынуждена компенсировать нехватку электроэнергии за счет импорта или усиленной работы гидроэлектростанций.

Энергосистеме не хватает того производства электроэнергии, которое есть внутри Украины. Приходится либо импортировать электроэнергию, либо привлекать сверхурочно гидроэлектростанции. Это тоже ситуация дефицита

- пояснил он.

Кудрицкий добавил, что в 2023 году дефицит был менее заметен для потребителей, однако фактически он никуда не исчез.

Напомним

По состоянию на утро 30 января, 378 многоэтажек Киева оставались без тепла, большинство из них - на Троещине. За сутки на Троещине подключено более 150 домов.

Андрей Тимощенков

ОбществоЭкономика
Владимир Кудрицкий
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина
Киев