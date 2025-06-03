Гегсет посетит ЕС для участия во встрече министров обороны НАТО и в праздновании "Дня Д" в Нормандии

Министр обороны США Пит Гегсет на этой неделе отправится в Евросоюз для участия во встрече министров обороны НАТО и присоединится к европейским главам оборонных ведомств во время празднования годовщины высадки войск союзников антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Пентагон.

Детали

Отмечается, что Бельгию Гегсет посетит 5 июня, а уже 6 июня прибудет во Францию на торжества.

Глава пентагона выступит с обращением на встрече министров обороны, посвященной продвижению призыва президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО повысить их расходы на оборону 5% национальных ВВП и переориентировать деятельность Альянса на коллективную оборону и сдерживание.

Во время празднования Дня "Д" Гегсет примет участие в мероприятиях, посвященных чествованию памяти доблестных патриотов, боровшихся за свободу в Европе и во всем мире.

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Справка

"День Д" или высадка в Нормандии датируется 6 июня 1944 года. Операция, осуществленная в тот день, стала одним из важнейших событий Второй мировой войны. Это было морское десантное вторжение союзных сил, в частности, США, Великобритании и Канады, на берега Нормандии, Франция, для открытия второго фронта против нацистской Германии.

Напомним

НАТО просит европейские государства-члены расширить возможности наземной противовоздушной обороны в пять раз, поскольку альянс стремится восполнить ключевой пробел в ответ на угрозу российской агрессии.