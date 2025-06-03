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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
3 червня, 11:55 • 151927 перегляди

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Гегсет відвідає ЄС для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО та у відзначенні "Дня Д" у Нормандії

Київ • УНН

 • 1132 перегляди

Піт Гегсет також приєднається до європейських очільників оборонних відомств під час відзначення річниці висадки військ союників у Нормандії. Він закличе союзників по НАТО збільшити витрати на оборону.

Гегсет відвідає ЄС для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО та у відзначенні "Дня Д" у Нормандії

Міністр оборони США Піт Гегсет цього тижня вирушить до Євросоюзу для участі у зустрічі міністрів оборони НАТО та приєднається до європейських очільників оборонних відомств під час відзначення річниці висадки військ союників антигітлерівської коаліції у Нормандії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Пентагон.

Деталі

Зазначається, що Бельгію Гегсет відвідає 5 червня, а вже 6 червня прибуде до Франції на урочистості.

Очільник пентагону виступить зі зверненням на зустрічі міністрів оборони, присвяченим просуванню заклику президента США Дональда Трампа до союзників по НАТО підвищити їхні витрати на оборону 5% національних ВВП та переорієнтувати діяльність Альянсу на колективну оборону та стримування.

Під час святкування Дня "Д" Гегсет візьме участь у заходах, присвячених вшануванню пам'яті доблесних патріотів, які боролися за свободу в Європі та в усьому світі.

НАТО змусить Британію збільшити витрати на оборону до 3,5% ВВП на догоду Трампу - Guardian03.06.25, 18:06 • 1488 переглядiв

Довідка

"День Д" або висадка в Нормандії датується 6 червня 1944 року. Операція, здійснена того ня стала однією з найважливіших подій Другої світової війни. Це було морське десантне вторгнення союзних сил, зокрема, США, Великої Британії та Канади, на береги Нормандії, Франція, для відкриття другого фронту проти нацистської Німеччини. 

Нагадаємо

НАТО просить європейські держави-члени розширити можливості наземної протиповітряної оборони у п'ять разів, оскільки альянс прагне заповнити ключову прогалину у відповідь на загрозу російської агресії.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
Піт Хегсетх
Пентагон
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Канада
Франція
Бельгія
Велика Британія
Сполучені Штати
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