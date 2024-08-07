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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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FT: США призвали Турцию прекратить экспорт в россию товаров военного назначения

FT: США призвали Турцию прекратить экспорт в россию товаров военного назначения

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 11:42  •  4002 просмотра

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Белый дом призвал Турцию прекратить экспорт американских товаров в россию, которые могут использоваться в военных целях. США угрожают последствиями, если Анкара не примет меры для прекращения незаконной торговли.

Белый дом предупредил Турцию о "последствиях" усиления сотрудничества с РФ и призвал Анкару прекратить экспорт в Россию американских товаров, которые могут использоваться для производства военного оборудования. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

В частности, помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод недавно встретился с турецкими официальными лицами в Анкаре и Стамбуле с целью прекращения незаконной торговли.

Как отметили в издании, чиновник активно работает над тем, чтобы чувствительные технологии не попали в руки противников США.

Во время встречи с турецкими коллегами Аксельрод предупредил, что их страна должна приложить больше усилий, чтобы обуздать торговлю чипами американского происхождения и другими деталями, важными для российской военной машины.

Нам нужна Турция, чтобы помочь остановить незаконный поток американских технологий в Россию. Мы должны увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет другого выбора, кроме как создать последствия для тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля

- заявил Аксельрод в интервью Financial Times.

Отмечается, что Вашингтон обеспокоен тем, что Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, в частности процессоры, карты памяти и усилители, попадает в российские ракеты и беспилотники вопреки экспортному контролю.

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Станки являются еще одной важной сферой, вызывающей беспокойство.

По словам представителя Министерства торговли США, Турция является вторым в мире после Китая источником приоритетных товаров американского происхождения, отправляемых в РФ.

Аксельрод заявил турецкому правительству, что эта торговля является "насущной проблемой", призвав Анкару принять и обеспечить соблюдение запрета на транзит товаров, которые контролируются США, в Россию. По его словам, Москва пытается использовать торговую политику Турции для получения доступа к американским деталям.

В FT подчеркивают, что Министерство торговли Штатов уже добавило 18 турецких компаний в свой "список субъектов" в связи с этой торговлей: теперь американские компании должны получать лицензии на продажу чувствительных деталей для фирм из списка.

Это будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут прогресс

- предупредил представитель Министерства торговли США.

Кроме того, Министерство финансов Штатов отдельно ввело санкции против многих турецких компаний за поставки для российского военно-промышленного комплекса.

Дополнение

Издание отмечает, что Экспорт из Турции приоритетных товаров военного назначения, отправленных в Россию или к подозреваемым "посредникам" Москвы, таким как Азербайджан и Казахстан, стремительно вырос с начала войны.

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По подсчетам FT на основе данных турецкой таможни за первые шесть месяцев этого года он составил 85 миллионов долларов, что значительно превышает 27 миллионов долларов за аналогичный период 2022 года.

Впрочем, турецкий экспорт товаров военного назначения, похоже, несколько снизился по сравнению с максимумом, достигнутым в 2023 году.

Министерство финансов США связывает это падение с распоряжением администрации президента Джо Байдена, которое позволяет ему рассматривать любую иностранную финансовую компанию, ведущую операции с подсанкционными российскими фирмами, как непосредственно сотрудничающую с военно-промышленной базой РФ.

(...) решение Турции сохранить прочные торговые связи с РФ омрачило отношения между Анкарой и Вашингтоном - союзниками по НАТО

- подытоживает Financial Times.

Напомним

Китайские компании экспортируют военное оборудование для белорусских компаний, которые находятся под санкциями Европы и США. В свою очередь белорусские предприниматели имеют тесные связи с Россией.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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