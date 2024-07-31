Из-за угрозы санкций со стороны США за сотрудничество с рф, москва потеряла почти 30% турецкого экспорта. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

Так, по итогам первого полугодия 2024 года товаров из Турции в РФ упал на 28,3% год к году, до 4,16 миллиарда долларов. В частности, в июне показатель снизился почти на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года 670 миллионов долларов против 956 миллионов долларов. соответственно.

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Кроме того, из-за страха турецких банков попасть под санкции США, Турция сократила импорт товаров из России. Снижение показателя составило 10,3% год к году, до 22,04 миллиарда долларов.

При этом в июне импорт Турции из России даже увеличился - на 1,2% к июню прошлого года, до 2,95 миллиарда долларов. Основная доля в российском импорте - приходится на энергоносители, однако даже их коснулись проблемы с платежами.

В частности, Турция резко сократила импорт газа из России. В апреле турецкие импортеры приобрели у "Газпрома" лишь 413 млн. кубометров трубопроводного газа - в 3,6 раза меньше, чем в том же месяце год назад (1,523 млрд. кубов). От российского СПГ турецкие компании отказались совсем: в апреле порты страны не приняли ни одного танкера с сырьем из РФ.

Дополнение

Проблемы с банковскими платежами между Россией и Турцией возникли в конце 2023 года.

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Тогда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу (ВПК) РФ.

В июне этого года США включили в определение ВПК РФ все компании и всех физических лиц, которые ранее попали под санкции.

Напомним,

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения только для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.