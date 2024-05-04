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Один із найбільших банків Туреччини знову ускладнив відкриття рахунків для громадян рф

Один із найбільших банків Туреччини знову ускладнив відкриття рахунків для громадян рф

Київ • УНН

 • 29458 перегляди

Один з найбільших банків Туреччини, DenizBank, практично припинив схвалювати заявки на відкриття рахунків для громадян росії, роблячи винятки лише для клієнтів з великими депозитами від 100 000 тисяч доларів.

Один із найбільших турецьких банків, DenizBank, знову ускладнив умови відкриття рахунків росіянам і практично перестав схвалювати подібні заявки. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що цю інформацію підтверджують двоє посередників, які допомагають російським громадянам отримувати картки в турецьких банках. Відмовляють і клієнтам з посвідкою на проживання та пропискою в Туреччині.

За словами одного з посередників, із десяти заявок росіян на відкриття рахунку схвалення отримує лише одна. Винятки DenizBank робить лише для клієнтів із великим депозитом - від 100 тисяч доларів.

Інший посередник розповів, що з 2024 року DenizBank більше не відкриває рахунки іноземцям, зокрема росіянам як туристам. Якщо раніше для відкриття рахунку потрібен був закордонний паспорт, то тепер банк вимагає надати дозвіл на проживання та прописку в Туреччині, а рішення приймає лише після перевірки клієнта.

Водночас джерело російського пропагандистського держінформагентства у банківській сфері в Туреччині повідомило, що DenizBank не запроваджував жодних заборон на відкриття рахунків для росіян. Проте заявки проходять посилені перевірки через можливе порушення санкцій щодо росії.

Нагадаємо

Турецькі банки припиняють співпрацю з російськими партнерами після указу США про санкції за співпрацю з росією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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