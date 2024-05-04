Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф

Один из крупнейших турецких банков, DenizBank, снова усложнил условия открытия счетов россиянам и практически перестал одобрять подобные заявки. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что эту информацию подтверждают двое посредников, которые помогают российским гражданам получать карты в турецких банках. Отказывают и клиентам с видом на жительство и пропиской в Турции.

По словам одного из посредников, из десяти заявок россиян на открытие счета одобрение получает только одна. Исключения DenizBank делает только для клиентов с большим депозитом - от 100 тысяч долларов.

Другой посредник рассказал, что с 2024 года DenizBank больше не открывает счета иностранцам, в частности россиянам как туристам. Если раньше для открытия счета нужен был загранпаспорт, то теперь банк требует предоставить разрешение на проживание и прописку в Турции, а решение принимает только после проверки клиента.

В то же время источник российского пропагандистского госинформагентства в банковской сфере в Турции сообщил, что DenizBank не вводил никаких запретов на открытие счетов для россиян. Однако заявки проходят усиленные проверки из-за возможного нарушения санкций в отношении россии.

Напомним

Турецкие банки прекращают сотрудничество с российскими партнерами после указа США о санкциях за сотрудничество с россией.