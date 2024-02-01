Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
Киев • УНН
Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.
Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карточку. Об этом одному из изданий росСМИ рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений, пишет УНН.
Детали
До декабря 2023-го в Турции были два "всеядных" и два "полувсеядных" банка, которые работали с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в санкционный список.
Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.
Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями", сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов.
Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет,
По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчетов и поставок.
Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям, начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас - и другим организациям.
Напомним
В Лондоне задержали экс-гауляйтера временно оккупированного Севастополя и экс-заместителя министра промышленности России Дмитрия Овсянникова. Его подозревают в нарушении санкционного законодательства.
Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям
Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.
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