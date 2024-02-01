Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карточку. Об этом одному из изданий росСМИ рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений, пишет УНН.

Детали

До декабря 2023-го в Турции были два "всеядных" и два "полувсеядных" банка, которые работали с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в санкционный список.

Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.

Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями", сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов.

Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет, - сказал он.

По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчетов и поставок.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям, начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас - и другим организациям.

Напомним

В Лондоне задержали экс-гауляйтера временно оккупированного Севастополя и экс-заместителя министра промышленности России Дмитрия Овсянникова. Его подозревают в нарушении санкционного законодательства.