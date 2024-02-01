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Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 10:29  •  36228 просмотра

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Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карточку. Об этом одному из изданий росСМИ рассказали предприниматели, финансовые консультанты и представители деловых объединений, пишет УНН.

Детали

До декабря 2023-го в Турции были два "всеядных" и два "полувсеядных" банка, которые работали с россиянами. Первые два закрыли счета значительной части юрлиц после того, как им пригрозили внесением в санкционный список.

Остальные тоже начали закрывать счета россиянам, особенно тем, кто открыл их после начала полномасштабной войны в Украине.

Банки приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями", сообщил финансовый консультант Искандер Миргалимов.

Компаниям действительно начали рекомендовать завершить операции с банком и закрыть счет,

- сказал он.

По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех, кто использовал Турцию как транзитную юрисдикцию для расчетов и поставок.

Владелец одного из крупных торговых брокеров сообщил, что турецкие банки закрывают счета российским компаниям, начиная с 2022 года, но сейчас процесс усилился. Источник подчеркнул, что ранее банки закрывали счета тем, кто попал под санкции, сейчас - и другим организациям.

Напомним

В Лондоне задержали экс-гауляйтера временно оккупированного Севастополя и экс-заместителя министра промышленности России Дмитрия Овсянникова. Его подозревают в нарушении санкционного законодательства.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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sevastopolСевастополь
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Турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям
Turkish banks start closing accounts of Russian companies
Новости по теме

Турецкие банки начали закрывать счета российским компаниям

Турецкие банки начали закрывать счета все большего количества российских компаний и вводить более строгие требования к физическим лицам из-за ужесточения политики в отношении российских клиентов на фоне санкций, введенных в связи с войной в Украине.

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