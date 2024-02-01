Турецькі банки почали закривати рахунки російським компаніям
Київ • УНН
Турецькі банки почали закривати рахунки все більшої кількості російських компаній та запроваджувати суворіші вимоги до фізичних осіб через посилення політики щодо російських клієнтів на тлі санкцій, запроваджених у зв'язку з війною в Україні.
Турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів. Деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки та підвищили вимоги до фізичних осіб, які збираються завести картку. Про це одному з видань росЗМІ розповіли підприємці, фінансові консультанти та представники ділових об'єднань, пише УНН.
Деталі
До грудня 2023-го в Туреччині були два "всеїдні" та два "напіввсеїдні" банки, які працювали з росіянами. Перші два закрили рахунки значної частини юросіб після того, як їм пригрозили внесенням до списку санкцій.
Решта теж почали закривати рахунки росіянам, особливо тим, хто відкрив їх після початку повномасштабної війни в Україні.
Банки призупинили обслуговування корпоративних клієнтів "з російським корінням", повідомив фінансовий консультант Іскандер Міргалімов.
Компаніям дійсно почали рекомендувати завершити операції з банком і закрити рахунок,
За його словами, це стосується нафтогазових трейдерів та тих, хто використав Туреччину як транзитну юрисдикцію для розрахунків та постачань.
Власник одного з великих торгових брокерів повідомив, що турецькі банки закривають рахунки російським компаніям, починаючи з 2022 року, але зараз процес посилився. Джерело наголосило, що раніше банки закривали рахунки тим, хто потрапив під санкції, зараз — та іншим організаціям.
Нагадаємо
У Лондоні затримали ексгауляйтера тимчасово окупованого Севастополя та ексзаступник міністра промисловості росії дмитра овсяннікова. Його підозрюють у порушенні санкційного законодавства.