Фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии
Киев • УНН
Фон дер Ляйен объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Европейской комиссии.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет баллотироваться на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Об этом она заявила во время пресс-конференции на мероприятии ее правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Берлине в понедельник, пишет Politico, информирует УНН.
Детали
Урсула фон дер Ляйен объявила о своем намерении стать главным кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах, которые состоятся в июне.
Как пишет издание, бывший министр обороны Германии сыграла важную роль в демонстрации постоянной поддержки ЕС Украины в борьбе с российской агрессией, совершая многочисленные поездки в столицу страны.
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Politico отмечает, что первая женщина-руководитель Еврокомиссии, пройдя через все трудности, помогла блоку пережить всемирную пандемию и "первый за последние десятилетия крупный конфликт на европейской территории".
Именно во время ее работы лидеры ЕС по рекомендации Комиссии приняли решение о политическом открытии переговоров о вступлении в ЕС с Киевом в декабре прошлого года.
Politico пишет, что несмотря на несомненную способность к решительным действиям в трудные времена, железный стиль руководства Фон дер Ляйен иногда ставит ее в тупик в отношениях со столицами ЕС, поддержка которых ей необходима для получения второго срока. Однако она, скорее всего, получит поддержку Европейского совета. Только Венгрия открыто критикует ее руководство, отмечает издание.
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