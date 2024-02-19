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Фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Фон дер Ляйен будет баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 12:45  •  8168 просмотра

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Фон дер Ляйен объявила, что будет баллотироваться на второй срок на посту президента Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет баллотироваться на второй срок в качестве председателя Европейской комиссии. Об этом она заявила во время пресс-конференции на мероприятии ее правоцентристской партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Берлине в понедельник, пишет Politico, информирует УНН

Детали

Урсула фон дер Ляйен объявила о своем намерении стать главным кандидатом от правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на европейских выборах, которые состоятся в июне.

Как пишет издание, бывший министр обороны Германии сыграла важную роль в демонстрации постоянной поддержки ЕС Украины в борьбе с российской агрессией, совершая многочисленные поездки в столицу страны. 

Сложные отношения с политсилами ФРГ могут повлиять на отказ Урсулы фон дер Ляйен от инициатив Европейского зеленого курса16 февраля 2024, 17:54 • 24670 просмотров

Politico отмечает, что первая женщина-руководитель Еврокомиссии, пройдя через все трудности, помогла блоку пережить всемирную пандемию и "первый за последние десятилетия крупный конфликт на европейской территории".

Именно во время ее работы лидеры ЕС по рекомендации Комиссии приняли решение о политическом открытии переговоров о вступлении в ЕС с Киевом в декабре прошлого года.

Politico пишет, что несмотря на несомненную способность к решительным действиям в трудные времена, железный стиль руководства Фон дер Ляйен  иногда ставит ее в тупик в отношениях со столицами ЕС, поддержка которых ей необходима для получения второго срока. Однако она, скорее всего, получит поддержку Европейского совета. Только Венгрия открыто критикует ее руководство, отмечает издание. 

Реформы Украины "глубоко впечатляют" - Урсула фон дер Ляйен29 ноября 2023, 13:10 • 23251 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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