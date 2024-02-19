Фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін на посаді голови Єврокомісії
Київ • УНН
Фон дер Ляєн оголосила, що балотуватиметься на другий термін на посаді президента Європейської комісії.
Урсула фон дер Ляєн заявила, що балотуватиметься на другий термін як голова Європейської комісії. Про це вона заявила під час прес-конференції на заході її правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Берліні в понеділок, пише Politico, інформує УНН.
Деталі
Урсула фон дер Ляєн оголосила про свій намір стати головним кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах, які відбудуться в червні.
Як пише видання, колишній міністр оборони Німеччини зіграла важливу роль у демонстрації постійної підтримки ЄС України у боротьбі з російською агресією, здійснюючи численні поїздки до столиці країни.
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Politico зазначає, що перша жінка-керівниця Єврокомісії, пройшовши через усі труднощі, допомогла блоку пережити всесвітню пандемію і "перший за останні десятиліття великий конфлікт на європейській території".
Саме під час її роботи лідери ЄС за рекомендацією Комісії ухвалили рішення про політичне відкриття переговорів щодо вступу до ЄС із Києвом у грудні минулого року.
Politico пише, що незважаючи на безсумнівну здатність до рішучих дій у важкі часи, залізний стиль керівництва Фон дер Ляєн іноді ставить її в глухий кут у відносинах зі столицями ЄС, підтримка яких їй необхідна для отримання другого терміну. Проте вона, швидше за все, отримає підтримку Європейської ради. Тільки Угорщина відкрито критикує її керівництво, зазначає видання.
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