Фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін на посаді голови Єврокомісії

ukenru
19:41 • 37725 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87667 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111739 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113883 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228102 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155203 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145795 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132240 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121647 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112837 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124311 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130112 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134386 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110120 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51894 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228102 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384440 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439848 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448283 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357751 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111738 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130112 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124311 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98312 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107635 перегляди
Актуальне
Фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін на посаді голови Єврокомісії

Фон дер Ляєн балотуватиметься на другий термін на посаді голови Єврокомісії

Київ • УНН

 • 21030 перегляди

Фон дер Ляєн оголосила, що балотуватиметься на другий термін на посаді президента Європейської комісії.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що балотуватиметься на другий термін як голова Європейської комісії. Про це вона заявила під час прес-конференції на заході її правоцентристської партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) у Берліні в понеділок, пише Politico, інформує УНН

Деталі

Урсула фон дер Ляєн оголосила про свій намір стати головним кандидатом від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах, які відбудуться в червні.

Як пише видання, колишній міністр оборони Німеччини зіграла важливу роль у демонстрації постійної підтримки ЄС України у боротьбі з російською агресією, здійснюючи численні поїздки до столиці країни. 

Складні відносини з політсилами ФРН можуть вплинути на відмову Урсули фон дер Ляєн від ініціатив Європейського зеленого курсу16.02.24, 19:54 • 28256 переглядiв

Politico зазначає, що перша жінка-керівниця Єврокомісії, пройшовши через усі труднощі, допомогла блоку пережити всесвітню пандемію і "перший за останні десятиліття великий конфлікт на європейській території".

Саме під час її роботи лідери ЄС за рекомендацією Комісії ухвалили рішення про політичне відкриття переговорів щодо вступу до ЄС із Києвом у грудні минулого року.

Politico пише, що незважаючи на безсумнівну здатність до рішучих дій у важкі часи, залізний стиль керівництва Фон дер Ляєн  іноді ставить її в глухий кут у відносинах зі столицями ЄС, підтримка яких їй необхідна для отримання другого терміну. Проте вона, швидше за все, отримає підтримку Європейської ради. Тільки Угорщина відкрито критикує її керівництво, зазначає видання. 

Реформи України "глибоко вражають" - Урсула фон дер Ляєн29.11.23, 15:10 • 23889 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropeiska-radaЄвропейська Рада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
uhorshchynaУгорщина
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна
berlinБерлін
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74