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Реформы Украины "глубоко впечатляют" - Урсула фон дер Ляйен

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 13:10  •  16168 просмотра

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Урсула фон дер Ляйен назвала реформы в Украине "глубоко впечатляющими", отметив, что Киев выполнил "почти" все требования ЕС для начала переговоров о вступлении, которые, как ожидается, будут объявлены после декабрьского саммита.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила "почти" все требования, установленные ЕС для начала переговоров о вступлении, накануне важнейшего саммита Европейского совета в декабре. Об этом пишет Politico, информирует УНН.

Видеть глубокие и структурные реформы, которые проводит Украина во время войны, производит на меня глубокое впечатление 

 - сказала фон дер Ляйен.

"Они выполнили все необходимые требования почти по всем семи шагам, которые мы просили их сделать... когда они стали страной-кандидатом", - добавила президент Еврокомиссии.

Ожидается, что ЕС объявит о начале переговоров о вступлении Украины после саммита европейских лидеров в Брюсселе в середине декабря.

Ранее в этом месяце фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила "более 90 процентов" предварительных условий, установленных ЕС, а Комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении как с Украиной, так и с Молдовой.

Дополнение

Государства-члены НАТО предоставили Украине рекомендации относительно приоритетных реформ на пути к членству, среди которых - в сфере борьбы с коррупцией, укрепления верховенства закона и поддержки прав человека и прав меньшинств.

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Татьяна Краевская

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