"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16983 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31949 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66498 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216032 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123998 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392816 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311676 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213988 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244341 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255188 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46749 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133468 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15876 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15298 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12805 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133483 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216032 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392816 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254994 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311676 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3734 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15305 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46762 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72351 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57415 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Киев • УНН

 • 22663 просмотра

Анджей Дуда заявил, что не считает Трампа пророссийским в вопросе Украины, призвав дать ему шанс остановить войну. Он также раскритиковал Сикорского за вмешательство в тему Starlink в Twitter.

"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает президента США Дональда Трампа таким, что ведет "промосковские" переговоры о прекращении войны рф против Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с россией только хорошо и мягко, - сказал Дуда. - Я думаю, что он применяет инструменты против россии, хотя они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил он.

США может сделать "разрушительные" вещи для экономики рф, но хочет мира - Трамп12.03.25, 19:18 • 20256 просмотров

В минувшие выходные министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поссорился с госсекретарем США Марко Рубио и союзником Трампа Илоном Маском в социальных сетях из-за доступа Украины к спутниковой системе Starlink Маска, причем Маск назвал Сикорского "маленьким человеком". Туск вмешался, чтобы призвать союзников Польши проявлять уважение к более слабым партнерам, а не высокомерие.

Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины10.03.25, 13:12 • 21401 просмотр

Вместо этого Дуда раскритиковал Сикорского за "абсолютно ненужное" вмешательство в тему Starlink. "Вы не обсуждаете с американской администрацией в Twitter, вы делаете это через дипломатические каналы", - сказал он.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Старлинк
Марко Рубио
Анджей Дуда
Радослав Сикорский
Financial Times
Дональд Трамп
Элон Маск
Дональд Туск
Соединенные Штаты
Польша
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20