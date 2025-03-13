"Это жесткая игра": Дуда призвал "дать шанс" Трампу в вопросе переговоров о прекращении войны рф против Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не считает президента США Дональда Трампа таким, что ведет "промосковские" переговоры о прекращении войны рф против Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times, пишет УНН.

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"Это не деликатная дипломатия, это жесткая игра, но, на мой взгляд, дело не в том, что президент Трамп ведет себя с россией только хорошо и мягко, - сказал Дуда. - Я думаю, что он применяет инструменты против россии, хотя они, возможно, не такие громкие и заметные, как те, которые он использует против Украины".

"Пока никому не удалось остановить эту войну, поэтому давайте дадим президенту Трампу шанс", - отметил он.

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В минувшие выходные министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поссорился с госсекретарем США Марко Рубио и союзником Трампа Илоном Маском в социальных сетях из-за доступа Украины к спутниковой системе Starlink Маска, причем Маск назвал Сикорского "маленьким человеком". Туск вмешался, чтобы призвать союзников Польши проявлять уважение к более слабым партнерам, а не высокомерие.

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Вместо этого Дуда раскритиковал Сикорского за "абсолютно ненужное" вмешательство в тему Starlink. "Вы не обсуждаете с американской администрацией в Twitter, вы делаете это через дипломатические каналы", - сказал он.