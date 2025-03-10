Туск напомнил об уважении к союзникам на фоне перепалки Маска с главой МИД Польши по поводу Starlink для Украины
Киев • УНН
Премьер Польши призвал к уважению партнеров после спора между Сикорским и Маском по поводу Starlink. Конфликт возник из-за заявлений Маска о критической важности Starlink для Украины и реакции польского министра.
Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил об уважении к партнерам и союзникам на фоне дискуссии между главой МИД Польши и миллиардером Илоном Маском по поводу Starlink для Украины, пишет УНН.
Настоящее лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к меньшим и более слабым. Никакой самонадеянности. Уважаемые друзья, подумайте об этом
Его комментарий появился после обмена сообщениями между главой МИД Польши Радославом Сикорским и главой SpaceX, владеющим Starlink, Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио по поводу предоставления услуг Starlink Украине.
Илон Маск, советник Трампа и миллиардер, ранее в воскресенье заявил, что "вся линия фронта Украины обвалилась бы", если бы он отключил Starlink, свою спутниковую интернет-компанию, что спровоцировало дипломатический конфликт.
Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, которая оплачивает большую часть подключения Starlink в Украине, написал в X, что "если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков". Это вызвало упрек со стороны госсекретаря США Марко Рубио, который обвинил его в "вымысле", добавив, что "никто не угрожал отключить Украину от Starlink". А Маск ответил на пост Сикорского "тихо, маленький человек".