Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав про повагу до партнерів та союзників, на тлі дискусії між очільником МЗС Польщі та мільярдером Ілоном Маском щодо Starlink для України, пише УНН.

Справжнє лідерство означає повагу до партнерів і союзників. Навіть для менших і слабших. Жодної зарозумілості. Шановні друзі, подумайте про це - написав Туск у X.

Його коментар з'явився після обміну повідомленнями між головою МЗС Польщі Радославом Сікорським та очільником SpaceX, що володіє Starlink, Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо з приводу надання послуг Starlink Україні.

Ілон Маск, радник Трампа та мільярдер, раніше в неділю заявив, що "вся лінія фронту України обвалилася б", якщо він вимкне Starlink, свою супутникову інтернет-компанію, що спровокувало дипломатичний конфлікт.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, яка оплачує більшу частину підключення Starlink в Україні, написав у X, що "якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників". Це викликало докір з боку держсекретаря США Марко Рубіо, який звинуватив його в "вигадці", додавши, що "ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink". А Маск відповів на пост Сікорського "тихо, маленька людина".