"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає президента США Дональда Трампа таким, що веде "промосковські" переговори щодо припинення війни рф проти України. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

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"Це не делікатна дипломатія, це жорстка гра, але, на мій погляд, справа не в тому, що президент Трамп поводиться з росією лише добре й м’яко, - сказав Дуда. - Я думаю, що він застосовує інструменти проти росії, хоча вони, можливо, не такі гучні та помітні, як ті, які він використовує проти України".

"Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тому давайте дамо президенту Трампу шанс", - зазначив він.

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У минулі вихідні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський посварився з держсекретарем США Марко Рубіо та союзником Трампа Ілоном Маском у соціальних мережах через доступ України до супутникової системи Starlink Маска, причому Маск назвав Сікорського "малою людиною". Туск втрутився, щоб закликати союзників Польщі виявляти повагу до слабших партнерів, а не зарозумілість.

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Натомість Дуда розкритикував Сікорського за "абсолютно непотрібне" втручання у тему Starlink. "Ви не обговорюєте з американською адміністрацією в Twitter, ви робите це через дипломатичні канали", - сказав він.