"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30284 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46962 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51511 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 57083 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 69150 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57251 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56329 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120588 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82150 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 227010 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.1м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21685 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12587 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18536 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17312 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18877 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 89081 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120590 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 227010 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403903 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11294 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17463 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18693 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21861 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75381 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Київ • УНН

 • 22680 перегляди

Анджей Дуда заявив, що не вважає Трампа проросійським у питанні України, закликавши дати йому шанс зупинити війну. Він також розкритикував Сікорського за втручання у тему Starlink в Twitter.

"Це жорстка гра": Дуда закликав "дати шанс" Трампу у питанні переговорів щодо припинення війни рф проти України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не вважає президента США Дональда Трампа таким, що веде "промосковські" переговори щодо припинення війни рф проти України. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

"Це не делікатна дипломатія, це жорстка гра, але, на мій погляд, справа не в тому, що президент Трамп поводиться з росією лише добре й м’яко, - сказав Дуда. - Я думаю, що він застосовує інструменти проти росії, хоча вони, можливо, не такі гучні та помітні, як ті, які він використовує проти України".

"Наразі нікому не вдалося зупинити цю війну, тому давайте дамо президенту Трампу шанс", - зазначив він.

США може зробити "руйнівні" речі для економіки рф, але хоче миру - Трамп12.03.25, 19:18 • 20260 переглядiв

У минулі вихідні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський посварився з держсекретарем США Марко Рубіо та союзником Трампа Ілоном Маском у соціальних мережах через доступ України до супутникової системи Starlink Маска, причому Маск назвав Сікорського "малою людиною". Туск втрутився, щоб закликати союзників Польщі виявляти повагу до слабших партнерів, а не зарозумілість.

Туск нагадав про повагу до союзників на тлі перепалки Маска з головою МЗС Польщі щодо Starlink для України10.03.25, 13:12 • 21416 переглядiв

Натомість Дуда розкритикував Сікорського за "абсолютно непотрібне" втручання у тему Starlink. "Ви не обговорюєте з американською адміністрацією в Twitter, ви робите це через дипломатичні канали", - сказав він.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Старлінк
Марко Рубіо
Анджей Дуда
Радослав Сікорський
Financial Times
Дональд Трамп
Ілон Маск
Дональд Туск
Сполучені Штати
Польща
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19