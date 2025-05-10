"Это охота на ведьм": МИД Украины отреагировал на задержание бывшего дипломата в Будапеште
Киев • УНН
В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Это произошло после разоблачения сети венгерской разведки в Украине и высылки дипломатов.
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание в Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства. Об этом написал в соцсети "Х" спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно следует положить конец бессмысленной антиукраинской истерии
Контекст
Венгерские спецслужбы задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата. Журналист Виталий Глагола заявил, что задержанным оказался бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. Сейчас он является владельцем двух ресторанов в Будапеште.
Напомним
Недавно СБУ сообщила об разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агентов задержали в Закарпатье.
На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.
После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.