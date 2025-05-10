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"Это охота на ведьм": МИД Украины отреагировал на задержание бывшего дипломата в Будапеште

Киев • УНН

 • 122 просмотра

В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата Сергея Александрова. Это произошло после разоблачения сети венгерской разведки в Украине и высылки дипломатов.

"Это охота на ведьм": МИД Украины отреагировал на задержание бывшего дипломата в Будапеште

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на задержание в Будапеште бывшего сотрудника украинского посольства. Об этом написал в соцсети "Х" спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно следует положить конец бессмысленной антиукраинской истерии 

– написал украинский дипломат.

Контекст

Венгерские спецслужбы задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата. Журналист Виталий Глагола заявил, что задержанным оказался бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. Сейчас он является владельцем двух ресторанов в Будапеште.

Напомним

Недавно СБУ сообщила об разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агентов задержали в Закарпатье.

На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.

После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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