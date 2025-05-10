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Відповідь на дії СБУ? В Угорщині затримали колишнього українського дипломата: відео

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

В Будапешті затримали екс-дипломата України Сергія Александрова. Угорщина депортувала його, звинувативши у шпигунстві, як відповідь на затримання угорських розвідників в Україні.

Відповідь на дії СБУ? В Угорщині затримали колишнього українського дипломата: відео

Угорські спецслужби затримали у центрі Будапешта колишнього українського дипломата. Про це повідомила пресслужба уряду Угорщини в Facebook, передає УНН.

Деталі

Національне управління імміграції Угорщини видало українцю заборону на в'їзд та проживання через нібито шпигунську діяльність. Також повідомляється, що чоловіка вже депортували з країни.

У мережі з’явилось відео затримання чоловіка.

Водночас, угорські ЗМІ повідомляють, що дана операція спецслужб країни була проведена у відповідь на нещодавнє затримання агентів угорської розвідки на території України.

Як повідомляє український журналіст Віталій Глагола, затриманим виявися колишній перший секретар посольства України в Угорщині Сергій Александров. Наразі він є власником двох ресторанів в Будапешті.

Нагадаємо

Нещодавно СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. Це сталось вперше в історії незалежної України: агентів затримали на Закарпатті.

На це відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він вважає, що інформація про угорських шпигунів в Україні може бути пропагандою.

Після цього Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в українському посольстві в Будапешті. Їх звинуватили у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про депортацію двох угорських дипломатів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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