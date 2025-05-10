Ответ на действия СБУ? В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата: видео
Киев • УНН
В Будапеште задержали экс-дипломата Украины Сергея Александрова. Венгрия депортировала его, обвинив в шпионаже, как ответ на задержание венгерских разведчиков в Украине.
Венгерские спецслужбы задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Венгрии в Facebook, передает УНН.
Детали
Национальное управление иммиграции Венгрии выдало украинцу запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. Также сообщается, что мужчину уже депортировали из страны.
В сети появилось видео задержания мужчины.
В то же время, венгерские СМИ сообщают, что данная операция спецслужб страны была проведена в ответ на недавнее задержание агентов венгерской разведки на территории Украины.
Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, задержанным оказался бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. Сейчас он является владельцем двух ресторанов в Будапеште.
Напомним
Недавно СБУ сообщила об разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агенты были задержаны в Закарпатье.
На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.
После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.