Ответ на действия СБУ? В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата: видео

Венгерские спецслужбы задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Венгрии в Facebook, передает УНН.

Детали

Национальное управление иммиграции Венгрии выдало украинцу запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. Также сообщается, что мужчину уже депортировали из страны.

В сети появилось видео задержания мужчины.

В то же время, венгерские СМИ сообщают, что данная операция спецслужб страны была проведена в ответ на недавнее задержание агентов венгерской разведки на территории Украины.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, задержанным оказался бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. Сейчас он является владельцем двух ресторанов в Будапеште.

Напомним

Недавно СБУ сообщила об разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агенты были задержаны в Закарпатье.

На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.

После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.