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Ответ на действия СБУ? В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата: видео

Киев • УНН

 • 628 просмотра

В Будапеште задержали экс-дипломата Украины Сергея Александрова. Венгрия депортировала его, обвинив в шпионаже, как ответ на задержание венгерских разведчиков в Украине.

Ответ на действия СБУ? В Венгрии задержали бывшего украинского дипломата: видео

Венгерские спецслужбы задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата. Об этом сообщила пресс-служба правительства Венгрии в Facebook, передает УНН.

Детали

Национальное управление иммиграции Венгрии выдало украинцу запрет на въезд и проживание из-за якобы шпионской деятельности. Также сообщается, что мужчину уже депортировали из страны.

В сети появилось видео задержания мужчины.

В то же время, венгерские СМИ сообщают, что данная операция спецслужб страны была проведена в ответ на недавнее задержание агентов венгерской разведки на территории Украины.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола, задержанным оказался бывший первый секретарь посольства Украины в Венгрии Сергей Александров. Сейчас он является владельцем двух ресторанов в Будапеште.

Напомним

Недавно СБУ сообщила об разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агенты были задержаны в Закарпатье.

На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.

После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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