"Це полювання на відьом": МЗС України відреагувало на затримання колишнього дипломата в Будапешті
Київ • УНН
В Угорщині затримали колишнього українського дипломата Сергія Александрова. Це сталось після викриття мережі угорської розвідки в Україні та висилки дипломатів.
Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання в Будапешті колишнього працівника українського посольства. Про це написав у соцмережі "Х" речник МЗС Георгій Тихий, передає УНН.
Деталі
Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно слід покласти край безглуздій антиукраїнській істерії
Контекст
Угорські спецслужби затримали у центрі Будапешта колишнього українського дипломата. Журналіст Віталій Глагола заявив, що затриманим виявися колишній перший секретар посольства України в Угорщині Сергій Александров. Наразі він є власником двох ресторанів в Будапешті.
Нагадаємо
Нещодавно СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. Це сталось вперше в історії незалежної України: агентів затримали на Закарпатті.
На це відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він вважає, що інформація про угорських шпигунів в Україні може бути пропагандою.
Після цього Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в українському посольстві в Будапешті. Їх звинуватили у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про депортацію двох угорських дипломатів.