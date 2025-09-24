$41.380.00
Эрдоган и Макрон обсудили сотрудничество и мирный процесс по Украине

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилиях Анкары по достижению справедливого мира между Украиной и Россией, планируя продвигать Стамбульский переговорный процесс. Он также подчеркнул важность диалога с Францией и развития сотрудничества в торговле, энергетике и обороне.

Эрдоган и Макрон обсудили сотрудничество и мирный процесс по Украине

Анкара подчеркивает важность диалога с Францией и развития сотрудничества в торговле, энергетике и обороне. Турция прилагает усилия для достижения справедливого мира между Украиной и Россией и планирует продвигать Стамбульский переговорный процесс с ориентацией на результат. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом информирует агентство Anadolu Ajansı со ссылкой на сообщение Управления по связям при Администрации президента Турции, передает УНН.

Детали

Переговоры состоялись в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Стороны обсудили состояние турецко-французских отношений, а также региональные и международные вопросы. Президент Турции подчеркнул решимость Анкары усиливать сотрудничество с ЕС и отметил, что скорейшее задействование соответствующих механизмов окажет положительное влияние на взаимодействие сторон.

Президент Эрдоган отметил, что Турция прилагает все необходимые усилия для достижения справедливого и устойчивого мира между Россией и Украиной. Он добавил, что Анкара намерена продвигать Стамбульский переговорный процесс, ориентируясь при этом на результат

- пишет информагентство.

Президент Эрдоган поздравил французского коллегу в связи с решением его страны признать Государство Палестина. Он отметил, что усиление международного давления на правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с целью достижения решения о двух государствах может дать результаты. Глава государства подчеркнул, что регулярные контакты между Турцией и Францией играют ключевую роль для достижения этой цели.

Стороны также обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Сирии, а также распространения ксенофобии и преступлений на почве ненависти в Европе.

Напомним

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не верит в скорое завершение войны в Украине. Он также отметил, что экономическая помощь Европы Украине не может длиться вечно.

ISW: Стамбульское соглашение, на котором настаивает кремль, предусматривает драконовские условия для Украины22.08.25, 06:47 • 3986 просмотров

Вита Зеленецкая

