20:12 • 5484 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 15377 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 23687 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 28651 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 41867 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 55683 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 53106 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27863 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 50081 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24974 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Він також зазначив, що економічна допомога Європи Україні не може тривати вічно.

Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні

Президент Турецької Республіки Реджеп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю лідера телеканалу Fox News.

Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина

- зазначив він.

За словами Ердогана, економічна допомога Європи Україні, не може тривати вічно, адже Україна економічно не може конкурувати з росією.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати", - зазначив президент.

Нагадаємо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін поки не готові до зустрічі. Він провів переговори з обома лідерами після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва.

Віта Зеленецька

