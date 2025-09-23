Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні. Він також зазначив, що економічна допомога Європи Україні не може тривати вічно.
Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина
За словами Ердогана, економічна допомога Європи Україні, не може тривати вічно, адже Україна економічно не може конкурувати з росією.
"Ми сподіваємося, що ця підтримка буде тривати", - зазначив президент.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Володимир Зеленський та володимир путін поки не готові до зустрічі. Він провів переговори з обома лідерами після повернення з саміту Шанхайської організації співробітництва.
