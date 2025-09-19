Трамп покликав Ердогана говорити про торгівлю та "великі угоди" щодо літаків
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прийме президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 25 вересня в Білому домі. Сторони обговорять торгівлю, включаючи закупівлю літаків Boeing та угоду щодо F-16, а також продовження переговорів щодо F-35.
Президент США Дональд Трамп заявив, що радий прийняти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня, щоб обговорити торгівлю та "великі угоди" щодо літаків. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruth Social, передає УНН.
Деталі
Я радий прийняти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо над багатьма торгівельними та військовими угодами з президентом, включаючи великомасштабну закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16 та продовження переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно
Він додав, що він і Ердоган "завжди мали дуже хороші стосунки" і з нетерпінням чекає на нього у Білому домі.
Нагадаємо
