ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп покликав Ердогана говорити про торгівлю та "великі угоди" щодо літаків

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Президент США Дональд Трамп прийме президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана 25 вересня в Білому домі. Сторони обговорять торгівлю, включаючи закупівлю літаків Boeing та угоду щодо F-16, а також продовження переговорів щодо F-35.

Трамп покликав Ердогана говорити про торгівлю та "великі угоди" щодо літаків

Президент США Дональд Трамп заявив, що радий прийняти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня, щоб обговорити торгівлю та "великі угоди" щодо літаків. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Тruth Social, передає УНН.

Деталі

Я радий прийняти президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана в Білому домі 25 вересня. Ми працюємо над багатьма торгівельними та військовими угодами з президентом, включаючи великомасштабну закупівлю літаків Boeing, велику угоду щодо F-16 та продовження переговорів щодо F-35, які, як ми сподіваємося, завершаться позитивно

- написав Трамп.

Він додав, що він і Ердоган "завжди мали дуже хороші стосунки" і з нетерпінням чекає на нього у Білому домі.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що на початку наступного року вирушить до Китаю.

Павло Башинський

