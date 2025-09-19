Трамп позвал Эрдогана говорить о торговле и «крупных сделках» по самолетам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября в Белом доме. Стороны обсудят торговлю, включая закупку самолетов Boeing и сделку по F-16, а также продолжение переговоров по F-35.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября, чтобы обсудить торговлю и "крупные сделки" по самолетам. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruth Social, передает УНН.
Детали
Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся позитивно
Он добавил, что он и Эрдоган "всегда имели очень хорошие отношения" и с нетерпением ждет его в Белом доме.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующего года отправится в Китай.