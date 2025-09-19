$41.250.05
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
17:23 • 5276 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 10592 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 12928 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 24743 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:05
19 сентября, 12:00 • 20462 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 26649 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 11:23
19 сентября, 08:43 • 36475 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 39626 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
19 сентября, 06:26
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 56161 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Трамп позвал Эрдогана говорить о торговле и «крупных сделках» по самолетам

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент США Дональд Трамп примет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 сентября в Белом доме. Стороны обсудят торговлю, включая закупку самолетов Boeing и сделку по F-16, а также продолжение переговоров по F-35.

Трамп позвал Эрдогана говорить о торговле и «крупных сделках» по самолетам

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября, чтобы обсудить торговлю и "крупные сделки" по самолетам. Об этом Трамп написал в своей соцсети Тruth Social, передает УНН.

Детали

Я рад принять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белом доме 25 сентября. Мы работаем над многими торговыми и военными соглашениями с президентом, включая крупномасштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы надеемся, завершатся позитивно

- написал Трамп.

Он добавил, что он и Эрдоган "всегда имели очень хорошие отношения" и с нетерпением ждет его в Белом доме.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале следующего года отправится в Китай.

Павел Башинский

